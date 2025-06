Delia Espinoza descarta crisis en el Ministerio Público: "No hay dos fiscales de la Nación. Yo soy la legítima"

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, descartó que el Ministerio Público esté atravesando una crisis institucional, como han sostenido diversos sectores tras la restitución de Patricia Benavides dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según indicó, en la entidad las labores continúan con normalidad y no existe una situación de dualidad en el cargo de máxima autoridad fiscal.

"Señores, no hay crisis. El tema de la crisis la han generado y la han propiciado una decisión que todavía no está debidamente notificada por la Junta Nacional de Justicia. Nosotros venimos trabajando todos los días con normalidad. (...) Dicen que hay dos fiscales de la Nación, no existe tal situación. Hay una fiscal de la Nación legítima que soy yo", declaró vía RPP.

Espinoza afirmó que los hechos ocurridos esta semana, como el intento de ingreso de Benavides a la sede central del Ministerio Público, no afectan el funcionamiento regular de la institución. Aseguró que el episodio registrado en el piso 9 ya fue superado e indicó que la crisis se estaría viviendo dentro de la JNJ.

"El incidente que ya fue superado fue en el piso 9. Ese tema, ni siquiera, es un tema de pugna (...) La crisis en realidad está instalada en la Junta Nacional de Justicia", dijo.

Sobre el comunicado de la JNJ

Delia Espinoza también cuestionó la validez de la decisión de la Junta Nacional de Justicia que ordena la restitución de Patricia Benavides. Según indicó, hasta el momento no se ha producido una notificación formal y válida por parte de la JNJ, tal como exige su ley orgánica. Esta establece que toda votación y calificación debe ser pública y debidamente motivada, algo que, afirma, no se ha cumplido.

"No nos han notificado validamente porque, y esto lo digo como una cuestión adicional, porque nadie lo ha dicho (...) La ley orgánica de dicha institución en su artículo 8, señala, claramente, que la votación y calificación de cualquier decisión es de carácter público y debidamente motivado", precisó.

La fiscal señaló que no existe ningún video, acta ni difusión oficial del supuesto acuerdo adoptado por los miembros de la JNJ. Por ello, el Ministerio Público ha solicitado formalmente dicha documentación, sin obtener respuesta hasta la fecha.

Además, Espinoza aclaró que lo único que se ha conocido hasta el momento es un comunicado de prensa difundido por la JNJ, el cual no constituye una resolución ni tiene carácter oficial. En consecuencia, sostuvo que no puede considerarse válida la supuesta firma de seis miembros del pleno sin el sustento documental correspondiente.

"Hasta este momento todos son dichos e incluso un comunicado que hemos leído el día de ayer, pero es un comunicado de prensa, no es una resolución, no es un acta oficial, formal. Por lo tanto, no se puede seguir afirmando que hay una firma válida de 6 personas", indicó.