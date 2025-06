De los 20 congresista de la Comisión de Fiscalización, solo 12 respondieron al momento la votación. De ellos 9 votaron a favor y 3 se abstuvieron quedando el consolidado de la siguiente manera:

- Juan Burgos: A favor

- Héctor Valer: Abstención

- Flavio Cruz: A favor

- Héctor Acuña: No respondió

- Pasión Dávila: A favor

- Patricia Chirinos: A favor

- David Jiménez: No respondió

- Jorge Marticorena: Abstención

- Elizabeth Medina: Abstención

- Isaac Mita: A favor

- Vivian Olivos: No respondió

- Ariana Orué: A favor

- Margot Palacios: A favor

- Hilda Portero: A favor

- Edgar Raymundo: Licencia

- Magally Santisteban: Licencia

- Héctor Ventura: No respondió

- Elvis Vergara: No respondió

- Norma Yarrow: Licencia

- Carlos Zeballos: A favor