RMP sobre gastos excesivos en almuerzos de la PCM: "Cuando la gente tiene ansiedad, come"

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios comentó sobre los gastos excesivos en almuerzos durante las sesiones del Consejo de Ministros entre los años 2023 y 2024. Palacios dijo que posiblemente la razón sea la 'ansiedad', además de indicar que la PCM necesita de un nutricionista urgente, debido al variado menú nada sano que maneja.

"Cuando la gente tiene ansiedad come. Hay, pues, enorme ansiedad en las sesiones de Consejo de Ministros del 2023 y el 2024. Son gastos de caja chica, hay que decirlo, del Despacho Presidencial, ¿no? Se gastan unos 2 mil soles cada vez que se reúne el Consejo de Ministros y el menú es variadito, ¿no? Pan con chicharrón, brownies, alfajores, nada sano. O sea, lo que necesitan a gritos es una nutricionista, un nutricionista que les diga cómo comer", comentó.

La conductora de Sin Guion señaló que este tipo de gasto revela una falta de tino y decoro por parte del Poder Ejecutivo. Si bien reconoce que es normal que en Palacio de Gobierno se preparen comidas para cada uno de los ministros, advirtió que lo preocupante es el exceso que se ha expuesto.

"Da cuenta de la falta de tino, ¿no? De decoro. No está mal que en Palacio de Gobierno la cocina que está ahí prepare, pues 15 platos de almuerzo para los 15 ministros que están sentados. Siempre se ha hecho, no es ninguna novedad. Pero lo que no está bien es el despilfarro, eso es lo que no está bien y da que pensar", dijo.

La periodista también señaló que el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no llega a aclarar la situación, sobre todo indicar quién se está haciendo cargo de los gastos de los almuerzos para las sesiones de la PCM.

"Dicen que desde febrero del presente año los almuerzos correspondientes a las sesiones del Consejo de Ministros no son cubiertos por Palacio de Gobierno ni por la Presidencia del Consejo de Ministros. Ya, entonces, ¿quién los paga? Eso no lo sabemos. No dicen una palabra sobre quién lo paga, ¿lo paga cada uno?, ¿cada uno se pide?, Dice: 'me traes esto', ¿llaman a un restaurante y cortan la cuenta entre todos? No aclara nada. Lo que sí queda claro es que hasta febrero o lo pagaba PCM o lo pagaba Palacio. Hasta febrero de este año, hasta hace 3 meses. De febrero en adelante, ¿quién lo paga? No sabemos, no aclara nada. Esfuércense un poquito en hacer un comunicado que algo aclare", indicó.

Sobre la reducción del área protegida de las Líneas de Nazca

Respecto a la reducción del área protegida de las Líneas de Nazca, Rosa María Palacios criticó el hecho de que por una resolución del mismo Ministerio de Cultura el espacio protegido de las Líneas de Nazca pase a ser reducido en beneficio a traficantes de tierra y a la minería ilegal. La periodista recalcó que de darse esta situación en un país "más civilizado", el ministro de Cultura ya hubiera presentado su carta de renuncia.

"Miren en un país más o menos civilizado, yo no tendría que ni siquiera explicar esta noticia porque el ministro de Cultura ya habría renunciado el fin de semana, estarían nombrando uno nuevo hoy día, ¿no? Porque, a ver, ¿a quién le interesa liberar 2 mil kilómetros de las Líneas de Nazca, a 2,000 kilómetros cuadrados? A los traficantes de tierras y a la minería ilegal que hay en Nazca y mucha", dijo.