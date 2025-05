Papa León XIV: Alegría, esperanza y tranquilidad generó en más de la mitad de peruanos la elección del nuevo Sumo Pontífice

El nuevo Papa es peruano. Desde el 8 de mayo de 2025, Robert Prevost, exarzobispo de Chiclayo que vivió varios años en el norte del Perú, ha asumido el cargo de Sumo Pontífice tras el fallecimiento del Papa Francisco. Ahora lidera la Iglesia Católica bajo el nombre de León XIV. Debido a su cercanía con el país, la población peruana ha expresado diversas opiniones sobre este nuevo líder religioso con vínculos peruanos. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más de la mitad de los peruanos tiene sentimientos positivos respecto a la elección de Prevost como Papa, predominando sensaciones como alegría, esperanza y tranquilidad.

Un 35% de los encuestados manifestó sentirse alegre por la elección del exarzobispo de Chiclayo como nuevo Sumo Pontífice. Este sentimiento prevalece sobre todo entre jóvenes de 18 a 24 años que residen en Lima Metropolitana. Además de la alegría, la esperanza y la tranquilidad son emociones recurrentes entre quienes ven positivamente esta designación. También se reportan sentimientos de orgullo y gratitud. Cabe destacar que entre los católicos, los sentimientos positivos alcanzan un 74%.

Sin embargo, no todos los peruanos comparten una opinión favorable sobre el nuevo Papa León XIV. Un 23% indicó no tener una opinión formada sobre Prevost, especialmente en los sectores socioeconómicos D y E. Por otro lado, un 16% expresó indiferencia ante la designación de un peruano como nuevo líder de la Iglesia Católica, cifra que proviene en su mayoría de personas que no practican ninguna religión. Finalmente, un 3% manifestó tener sentimientos negativos, mencionando desconfianza o desagrado hacia la nueva figura papal.

Perú se mantiene como un país mayoritariamente católico

Aunque es un Estado laico, el Perú conserva una fuerte tradición católica entre su población. Según la encuesta, el 60.5% de los peruanos se considera católico. Esta cifra representa una ligera disminución respecto a noviembre de 2024, cuando el 63.4% se identificaba con esa religión.

Aunque muy por debajo del catolicismo, la religión evangélica es la segunda más practicada en el país: el 11.3% de la población se identifica con ella. Este porcentaje representa un crecimiento de 2.9 puntos porcentuales respecto al 8.4% registrado en noviembre de 2024. Otras religiones cristianas, tomadas en conjunto, suman un 12.6%, mientras que las creencias no cristianas apenas alcanzan el 0.2%.

Por su parte, el 11.9% de los peruanos afirmó no practicar ninguna religión. Los ateos y agnósticos representan el 0.4% y el 0.6%, respectivamente.

Identificación religiosa en mayo del 2025 | Foto: La República.