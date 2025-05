Pedro Castillo vuelve a rechazar el juicio oral en su contra: "Debería declararse nulo por traer a fiscales incompetentes"

Durante la reanudación del juicio oral por el intento fallido del golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo volvió a rechazar el proceso judicial en su contra por el que se le investiga por el presunto delito de rebelión por el que la Fiscalía solicitó 34 años de pena privativa de libertad en su contra.

En ese sentido, al momento de acreditarse ante los magistrados y tomar la palabra, el exmandatario apuntó contra la jueza Norma Carbajal luego de que se presentó un pedido de recusación en su contra para poder ser apartada del caso. Asimismo, el exjefe de Estado calificó de "incompetentes" a los fiscales que participan y, que en su momento, fueron parte del juicio oral en su contra.

"Buenos días, no tengo nada que conferenciar, sigo rechazando este juicio. Ahora, no solamente es usted, doctora Norma Carbajal, cuestionada sino todo el tribunal. Este juicio debería declararse nulo, además por traer a fiscales incompetentes y cuestionado a un presidente de la República, jueces que la norma no los ha llamado acá", expresó.

Es preciso resaltar que en la audiencia del juicio oral del día martes 20 de mayo, se evaluarán el pedido de la ex primera ministra, Betssy Chávez, quien solicitó recusar a los tres magistrados: Normal Carbajal, José Neyra e Iván Guerrero.

Betssy Chávez presenta nueva recusación contra magistrados

La ex primera ministra, Betssy Chávez, presentó una nueva recusación contra los magistrados del juicio oral que se le sigue a ella y el expresidente Castillo. "Esta defensa técnica conjunta plantea recusación contra José Neyra, Iván Guerreo y Norma Carbajal, en su calidad de jueces supremos", dijo en la audiencia del viernes 16 de mayo.

Es importante señalar que el abogado de Chávez, Luis Barranzuela, presentó una recusación argumentando una supuesta 'parcialidad' y 'adelanto de opinión' por parte de la magistrada Carbajal en el proceso judicial contra el expresidente y su defendida.

"Se ha notado desde el inicio del juicio una conducta parcializada por parte de la doctora Norma Carbajal en sostener y defender las posiciones del Ministerio Público lo cual ya nos ha obligado a no tener más alternativa que recusarla", señaló Raúl Noblecilla, miembro de la defensa legal de Chávez Chino.