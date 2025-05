Pedro Castillo EN VIVO: continúa el juicio oral contra el expresidente por golpe de Estado

"Buenos días, no tengo nada que conferenciar, sigo rechazando este juicio. Ahora, no solamente es usted, doctora Norma Carbajal, cuestionada sino todo el tribunal. Este juicio debería declararse nulo, además por traer a fiscales incompetentes y cuestionado a un presidente de la República, jueces que la norma no los ha llamado acá", dijo Pedro Castillo