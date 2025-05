JNE propone suspender la inscripción de partidos políticos con firmas falsas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó al Congreso un proyecto de ley que permitiría suspender o anular la inscripción de organizaciones políticas que incurran en irregularidades durante su registro, como el uso de firmas falsas. Esta propuesta legislativa plantea cambiar los artículos 8, 11-A y 18-B de la Ley de Organizaciones Políticas, que regulan aspectos clave como el funcionamiento de los comités partidarios (artículo 8), la posibilidad de suspender la inscripción de una organización política (artículo 11-A) y las sanciones por afiliaciones irregulares o no autorizadas (artículo 18-B).

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que este Supremo Tribunal Electoral acordó aprobar el proyecto de Ley que garantiza el fortalecimiento de las organizaciones políticas, que tiene por objetivo reforzar la fiscalización para el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución y funcionamiento de Organizaciones Políticas, en defensa de la transparencia la democracia y la integridad del sistema político, así como la facultad sancionadora ante infracciones de legislación electoral", se lee en el documento enviado al presidente del Congreso por Roberto Burneo.

Según información recopilada por este medio se registraron 306,364 firmas pertenecientes a 81 partidos que intentaron participar en las elecciones. De los 43 partidos actualmente habilitados para los próximos comicios, 32 presentan observaciones por parte de Reniec.

Entre los casos más destacados figuran Perú Primero, liderado por Martín Vizcarra, con 5,117 firmas observadas, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, con 2,165 rúbricas inválidas. También aparecen en la lista partidos como Ahora Nación (2,239), Avanza País (1,503), Demócrata Verde (7,204), Fe en el Perú (3,018), Voces del Pueblo (4,228), Prin (13,292), Primero la Gente (5,428), Perú Moderno (16,560), PPC (1,070), Perú Libre (1,187), Partido Patriótico (1,443) y Ciudadanos por el Perú (2,298), entre otros.

Partidos políticos afiliaron a peruanos que viven en el exterior

Según reveló el dominical Punto Final, partidos políticos afiliaron a persona que residen en el extranjero y no regresan a Perú desde hace muchos años. El partido 'Primero la Gente' que tiene como candidata presidencial a la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, sería una de las organizaciones señaladas.

“Yo ya llevo casi 10 años fuera del país. Estoy acá en Chile y yo no he podido firmar nada. Yo no soy participante de nada de la política, menos la entiendo. Entonces no me meto a algo que no entiendo. Es más, estoy fuera de país hace bastante tiempo, sería imposible haber firmado algo”, declaró Nidia Quispe Huamán para Punto Final, peruana que vive hace diez años en Chile y está registrada como militante del partido de Tello.