Partidos políticos afiliaron ilegalmente incluso a peruanos que radican en el extranjero

Sigue el escándalo de las firmas falsificadas. Punto Final reveló que dentro de las afiliaciones con firmas falsificadas se encuentran las de peruanos que viven en el extranjero y no han regresado al país en muchos años. Uno de los partidos involucrados es el de 'Primero la Gente', cuya potencial candidata presidencial es la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

El programa contactó con varios connacionales que viven actualmente fuera del país. Uno de los casos es el de Nidia Quispe Huamán, peruana que vive hace diez años en Chile y quien se vio sorprendida al ver su nombre inscrito en la militancia del partido mencionado anteriormente.

“Yo ya llevo casi 10 años fuera del país. Estoy acá en Chile y yo no he podido firmar nada. Yo no soy participante de nada de la política, menos la entiendo. Entonces no me meto a algo que no entiendo. Es más, estoy fuera de país hace bastante tiempo, sería imposible haber firmado algo”, declaró para Punto Final.

Tras revelarse que al menos más de 4 mil ciudadanos se han visto sorprendidos por estar inscritos en 'Primero la Gente', ni el Reniec, ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y ni el propio partido han dado declaraciones para aclarar la situación. El programa obtuvo declaraciones de Sergio Segura, un funcionario de la Sunarp en cuya cuenta de consulta Reniec se encontró más de 75 mil búsquedas de identidades que se usaron para obtener datos personales y falsificar las firmas de estos supuestos militantes.

Ante las próximas elecciones generales del 2026 y la crisis del sistema electoral por la falsificación de las firmas, el Congreso de la República solo ha optado por aprobar una ley que permite el uso de tecnología biométrica para que el Reniec tenga más herramientas para las verificaciones de afiliaciones a partidos políticos, evitando las inscripciones fraudulentas como las que se han validado.