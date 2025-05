RMP tras el asesinato de 13 mineros en Pataz: "El Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte tienen la sangre de estos trabajadores encima"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la masacre en Pataz luego de que criminales secuestraran y asesinaran a 13 trabajadores mientras trabajaban en la minera La Poderosa. En ese sentido, Palacios recordó que a los 87 congresistas que votaron a favor de ampliar el Reinfo — ley que beneficiaría a la minería ilegal— y que hoy "lamentan" las muertes de los mineros.

"El tema de fondo es el apoyo del Congreso a la minería ilegal. Las manos manchadas de sangre también están en el Congreso. ¿Quiénes están a favor de los mineros ilegales en el Perú? 87 votos a favor de ampliar el Reinfo y, a los 6 meses, darle la potestad al Ejecutivo para que por decreto supremo lo pueda ampliar. El Reinfo para los mineros informes e ilegales es carta blanca para invadir y luego para disparar contra quien se ponga en adelante", enfatizó.

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion enumeró a las bancadas del Parlamento que votaron a favor del Reinfo. Asimismo, responsabilizó al Congreso y al Ejecutivo de "tener la sangre de los trabajadores encima" y enfatizó que las autoridades forman parte del problema.

"Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, según los empresarios, el partido que está con el empresariado, 20 votos a favor, toditos, en contra nadie, porque ahí todos son disciplinados. Alianza para el Progreso, según ellos en contra de la minería ilegal, 2 a favor y en contra, pero 8 se hacen los locos (votan en abstención); Podemos Péru, 13 a favor; Perú Libre, 6 a favor; Renovación Popular, 10 a favor; Acción Popular, 6 a favor; Bloque Magisterial, 7; Avanza País, 4; JPVP, 5; Somos Perú, 6; Bancada Socialista, 3; Honor y Democracia, Bloque Democrático, 1 a favor, 87 votos a favor", dijo.

"¿Creen que esto es gratis? ¿Que este negocio criminal que mueve millones de dólares es gratis? ¿Esta votación la han sacado así nomás por su linda carita? 87 votos. El Ejecutivo y el Congreso tienen la sangre de estos 13 trabajadores encima, la tiene encima, ellos son los causantes de lo que estamos viviendo, hoy no son parte de la solución, son parte del problema. Esto va a continuar hasta que no se vayan todos estos. Yo les pido que recuerden esta sangre al momento de votar dentro de un año, porque acá hay una responsabilidad directa", recalcó.

RMP: "El Congreso favorece al crimen"

En otro momento, Rosa María Palacios recordó las leyes que aprobó el Congreso y que benefició a la criminalidad organizada en el Perú. En esa misma línea, Palacios criticó el papel del Ejecutivo y la ausencia de la presidenta Dina Boluarte durante todo el fin de semana, cuando se conoció la masacre en Pataz.

"Toda la minería en el país se lo ha explicado al Gobierno en todos los tonos posibles, se lo ha explicado al Congreso. Una y otra vez les han dicho que no favorezcan al crimen, y el Congreso favorece al crimen, no solamente al Reinfo. Acuérdense que derogaron una norma para que la Policía no pudiera incautar dinamita, es el mismo Congreso que se bajó el tipo penal crimen organizado para 50 delitos, es el mismo Congreso que ha mutilado la colaboración eficaz, el que ha creado una prescripción rápida para los amigos, el que nos dejó sin colaboración eficaz durante meses", rememoró.

"Es un Congreso que está aliado con la minería ilegal, 87 votos a favor de todas las bancadas, no hay una sola que no tenga congresistas que votaron a favor, no hay una que se salve. ¿De qué estamos hablando? De un Ejecutivo que niega el secuestro, luego dice que va a mandar una división antisecuestro, una presidenta no habida en todo el fin de semana y trece cadáveres que piden justicia, un alcalde desesperado porque sabe que lo pueden matar", comentó.