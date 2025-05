Dina Boluarte no pagó a Mario Cabani por sus cirugías: médico revela que a la presidenta "no le daba el dinero"

Salen a la luz nuevas pistas. El médico cirujano, Mario Cabani, reveló que, en junio del 2023, le realizó a la presidenta Dina Boluarte una serie de cirugías estéticas en el rostro. En una entrevista para el dominical Cuarto Poder, Cabani aseguró que la mandataria le pidió unos "retoquitos"; sin embargo, señaló que la jefa de Estado no le pagó y que se vio en la obligación de enviarle cartas notariales.

Es preciso resaltar que, según cuenta Cabani, anotó en el reporte médico las intervenciones que se hizo la Boluarte como una rinoplastia a la nariz en el que se le corrigió el semptún (realizado por un otorrinolaringólogo) y los cornetes. Asimismo, se realizó otra cirugía en los párpados inferiores (blefaroplastía) y un injerto graso en surco nasogenianos y colocación de hilos de sustentación absorbibles en cada lado del rostro para rejuvenecimiento.

"Sí, la clínica había decidido un cobro determinado. Inclusive habíamos acordado un pago previo, inicialmente, se cobró ese valor, se hizo una boleta de venta. Se hizo a nombre de su asistente, pero finalmente, aparentemente, nunca pagó. Nos hemos dado cuenta después que se tuvo que anular el cobro y quedó pendiente ese pago", narró.

No obstante, al ver que la presidenta no realizaba los depósitos de las operaciones, la Clínica Cabani se vio en la obligación de anular las boletas de pago. El médico cirujano confesó que las operaciones se pagarían en partes debido a que Dina Boluarte "gana muy poca plata".

"Como no se pagó hubo que anularla, después de unas semanas la anulamos porque no había depósito, ni había cuenta en efectivo. Era la primera parte del pago. Porque la presidenta gana muy poca plata, no podía pagar toda la cirugía en un solo momento".

Mario Cabani: "A Dina Boluarte no le daba el dinero"

En esa misma línea, Cabani resaltó que, pese a que la mandataria no ganaba mucho dinero a pesar de su condición de jefa de Estado", tuvieron que enviarle cartas notariales para que pueda regularizar su cuenta con la clínica. Tanta fue la insistencia que, al final, Dina Boluarte realizó la cancelación de la cuenta en efectivo.

"Sí, inclusive no puedo dar mucho detalle, pero, yo había solicitado otro examen previo que nunca lo pudo hacer porque no le daba el dinero. Por lo menos la asistenta me dijo eso: que no podía hacer otros exámenes por ese motivo, porque no era cubierto por su seguro. Al final hemos tenido que solicitar el pago y a través de unas cartas notariales nos ha pagado el total de la cirugía. Sí, ya pagó el total de la cirugía", dijo.

"Pagó en efectivo, se ha validado el pago a través de su abogado. Finalmente, el último cobro ha sido a nombre de la propia paciente. (…) En ninguna paciente he dicho el monto de la cirugía", agregó.