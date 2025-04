RMP sobre falsificación de firmas de inscripción en partidos políticos: "No tienen responsabilidad penal por culpa de este Congreso"

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios comentó sobre la denuncia que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a 32 partidos por falsificación de firmas en sus actas de inscripción. Palacios recordó que las acciones del JNE son en vano debido a una ley aprobada por el Congreso, en la cual no se puede denunciar penalmente a estas agrupaciones.

"Que no les metan cuentos de verdad, que no les metan cuentos con este tema de las firmas falsas. La verdad que mal explicado todo. Que les expliquen claramente que los partidos políticos no tienen responsabilidad penal por culpa de este Congreso. Es una salvajada jurídica de acuerdo, pero es la ley pues", comentó.

Sobre la aprobación de reelección de alcaldes y gobernadores regionales

Respecto a la reciente aprobación del proyecto de ley que busca permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, aprobada por la Comisión de Constitución del Congreso, la periodista refirió que esta se prohibió debido a que los candidatos, en este caso los alcaldes y gobernadores que seguían en el poder, hacían uso de recursos del estado para sus campañas políticas, logrando contener a sus contrincantes.

"Hay que recordar por qué se prohibió la reelección, porque tenías candidatos perpetuos, no alcaldes, sino candidatos perpetuos estaban permanentemente en reelección y ¿qué pasaba? Utilizaban los recursos del Estado para su campaña, lo que hacía imposible a los contendores ganar porque no hay forma de ganar si estás compitiendo contra uno que está en el poder y tiene a su disposición la vitrina del poder y el uso de recursos públicos", indicó.

Entrevista con el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, mencionó durante su entrevista la reducción del presupuesto asignado a la entidad y como está afectando en que cumplan con sus funciones, ya que debido a las reformas procesales penales hay mayores exigencias en las investigaciones.

"Corta la posibilidad (reducción del presupuesto) de que el Ministerio Público pueda cumplir normalmente con sus funciones de investigación, mucho más teniendo en cuenta que la evolución en el ámbito penal y procesal. Hay mayores exigencias, como por ejemplo, que en el ámbito probatorio haya una base científica y técnica, entonces el Ministerio Público debe presentar sus elementos probatorios con esa base y para ello se requiere un laboratorio de medicina legal y de ciencias forenses. El Ministerio Público lo tiene, pero funciona con unas carencias extraordinarias", declaró.