¡Feliz Cumpleaños, Carlin! Caricaturista Carlos Tovar cumple 78 años

Este 28 de abril, el caricaturista Carlos Tovar cumplió 78 años. El popular 'Carlín' lleva varios años publicando sus caricaturas en las páginas de La República. Nacido en 1947, Tovar estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). No obstante, su pasión por el diseño y el humor político lo llevó a estrenarse como caricaturista.

A través de su trazo mordaz y su indudable ingenio, 'Carlín' ha criticado al poder desde la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez. Con el paso del tiempo, lejos de diluir su afán cuestionador, ha optado por mantenerse firme, señalando —desde el humor más incisivo— las acciones políticas más cuestionables del país.

El trabajo de Tovar no se limita únicamente a las caricaturas. A lo largo de los últimos años, 'Carlín' ha publicado obras diversas, que van desde el análisis social hasta manuales de técnica artística. Entre sus títulos destacan Habla el viejo, La crisis mundial y su solución, Manifiesto del siglo XX, El socialismo en cuatro horas y Técnicas del dibujo y la caricatura. Además, su carrera le ha valido varios galardones, como la Bienal del Humor "Perú Ríe", el Premio de Periodismo y Derechos Humanos, el Premio Huamán Poma del Salón Internacional del Humor Gráfico y la Medalla al Mérito del Colegio de Periodistas de Lima.

Como todo crítico político agudo, Tovar no ha estado exento de ataques por parte de personajes del poder, quienes han visto en sus ilustraciones una ofensa a su "figura sacrosanta". Lejos de amilanarse, 'Carlín' ha continuado dibujando con el mismo ahínco de siempre. Recientemente, el congresista Jorge Montoya cuestionó su objetividad en una de sus ilustraciones, a lo que el caricaturista, fiel a su estilo, respondió: "Le digo al almirante que yo publico lo que se me ocurre a mí; no recibo órdenes del diario La República y mucho menos del almirante Montoya".

¡Feliz cumpleaños, 'Carlín'!

Caricaturas recientes de Carlos "Carlín" Tovar

Caricatura publicada por Carlos Tovar en su cumpleaños, este 28 de abril.

Carlín no solo ha criticado a figuras políticas, sino también sociales, tal como los cardenales de la Iglesia Católica.

Carlín ha sido un gran crítico de la política actual.

Las acciones cuestionables de las autoridades fueron retratadas por el caricaturista.

Personajes ligados al poder no se salvaron del sarcasmo de Tovar.