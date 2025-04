Primero La Gente: revelan que partido pagaba S/6 por cada ficha falsa para lograr su inscripción

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló la existencia de una red de falsificación de firmas que habría permitido al partido político Primero La Gente lograr su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el reportaje, más de 4,000 ciudadanos fueron afiliados sin su consentimiento, utilizando sus datos personales y reproduciendo falsamente sus firmas en las fichas de afiliación. El costo de cada ficha fraudulenta ascendía a seis soles, monto que cubría desde la obtención de datos del Reniec hasta la falsificación de la firma y el llenado de la ficha.

El esquema fue operado, según un informante clave, por directivos del propio partido, entre ellos Miguel Ángel del Castillo Reyes, apoderado legal y empresario, e hijo del excongresista Jorge del Castillo. También se menciona a Marco Antonio Zevallos Bueno, personero legal del partido, como encargado de coordinar la recepción de las fichas falsas y el trámite de inscripción ante las autoridades.

De las más de 6,000 fichas revisas de Reniec cedidas por operadores de la red ilegal, 4,039 fueron validadas como afiliaciones reales ante el sistema del JNE. Sin embargo, entrevistas posteriores a 120 de estos supuesto afiliados confirmaron que nunca dieron su consentimiento para pertenecer a Primero La Gente.

El reportaje también reveló que las fichas fueron extraídas ilegalmente del sistema de Reniec utilizando la cuenta institucional de un funcionario de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), Sergio Obdine Segura Vásquez, quien negó tener conocimiento del uso de su cuenta. "Hace años no tengo esa cuenta. Desde el 2019 que no la uso. Habría que ver cómo lo han hecho porque no la uso", sostuvo.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón y exministro Juan Silva son reincorporados al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior

Marisol Pérez Tello, posible candidata presidencial del partido, y los dirigentes señalados negaron tener conocimiento de la irregularidad, aunque prometieron tomar acciones legales si se confirma algún acto ilícito. Por su parte, la RENIEC y el JNE admitieron limitaciones en los procesos de verificación de firmas, señalando que corresponde al Poder Judicial determinar la autenticidad o falsedad de los documentos presentados. "Reniec no puede determinar ello (si las firmas son falsas) porque es el PJ y Fiscalía. La falsedad o cualquier delito lo determinan ellos", dijo Rubí Rivas, vocera de Reniec.