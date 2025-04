En la reciente edición de su programa Del hecho al dicho, el periodista Jaime Chincha comentó sobre la frustrada intención de la presidenta Dina Boluarte de viajar al Vaticano para participar en el funeral del papa Francisco, luego de que el Congreso le negara la autorización. Para el conductor, este pedido demostraría una desconexión total de la presidenta con la realidad del país en momentos donde la criminalidad sigue aumentando.

"Apareció haciendo puchero, molestísima, con el rostro más rígido", señaló Chincha. Además, fue tajante al cuestionar el argumento de Boluarte Zegarra en su discurso donde señalaba que viajar al Vaticano le permitiría 'promover inversiones y turismo' en el extranjero. "No es necesario, señora. Ya el canciller se encargará. Usted no tiene que estar viajando y viajando todo el rato. (…) Aquí las papas queman y usted no está para viajecitos, disculpe", acotó.

Jaime Chincha sobre denuncia archivada de Dina Boluarte

Además del viaje frustrado, Jaime Chincha también se pronunció sobre la reciente decisión del Ministerio Público de archivar la investigación contra Dina Boluarte por presunto cohecho pasivo impropio. El caso se originó tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, quien aseguró que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se habría reunido con Boluarte en el COEN de la Marina para negociar su permanencia en el cargo del general Alfaro a cambio del archivamiento de una denuncia por las muertes en las protestas de 2022.

"Señora presidenta, ¿se da cuenta cómo funciona la independencia de poderes?, ¿se da cuenta de que no es necesario invocar al Tribunal Constitucional?, a menos que usted esté escondiéndonos muchas cosas… ¿Se da cuenta de que si no hay un caso, listo, se archiva y no pasa nada?", manifestó Chincha sobre la decisión de la Fiscalía.

Finalmente, el periodista también cuestionó las maniobras legales que buscarían blindar a Boluarte a través del Tribunal Constitucional por la demanda impuesta por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial con la finalidad de impedir que se investigue a la presidenta. "Quieren reinterpretar el artículo 117 para que no la investiguen, (…) quiere cierto manto de impunidad que por cierto, mucho no le va a durar. Pero, no podemos normalizar esta situación".