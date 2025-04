Donald Trump llega a Roma para el funeral del papa Francisco y marca un inicio pese a sus diferencias ideológicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este viernes a Roma para asistir al funeral del papa Francisco, programado para el sábado. Este viaje marca su primera salida internacional desde su retorno al poder en enero.

Trump, acompañado por su esposa Melania, aterrizó en el aeropuerto Leonardo da Vinci de la capital italiana, según informó un periodista de AFP que viajó junto al mandatario republicano a bordo del Air Force One.

¿Cuál fue la relación entre Donald Trump y el papa Francisco?

La relación entre el fallecido papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo caracterizada por diversos desacuerdos, principalmente debido a las críticas del pontífice hacia las políticas migratorias impulsadas por el mandatario republicano.

La relación entre el fallecido papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, experimentó más tensiones que momentos de acercamiento, incluso antes de que el republicano llegara a la Casa Blanca. En febrero de 2016, durante el vuelo de regreso de un viaje a México, el sumo pontífice lamentó que Trump, por entonces candidato en las primarias del Partido Republicano, fuera una persona que “piensa en construir muros”. "Esto no es cristiano", afirmó Francisco en respuesta a una consulta de los periodistas sobre si un católico debería votar por Trump.

Aunque el papa aclaró que no pretendía influir en el voto de los electores, subrayó: "Sólo digo: este hombre no es cristiano si es que dice esto". La respuesta de Trump no tardó en llegar. El entonces aspirante presidencial calificó como “vergonzoso” que el líder de la Iglesia católica cuestionara la fe de una persona, recordando que el Vaticano está rodeado por “murallas escandalosamente altas”. Posteriormente, Trump bajó el tono de la polémica y describió al papa Francisco como un “tipo maravilloso”.

Líderes del mundo llegarán a Roma para darle el último adiós

El funeral, previsto para este sábado en la Plaza de San Pedro, reunirá a más de 200.000 personas y contará con la participación de 130 delegaciones internacionales. De acuerdo con el protocolo del Vaticano, mandatarios como Giorgia Meloni y Javier Milei, en representación de los países del papa Francisco, ocuparán los lugares de la primera fila.