RMP sobre viaje denegado a Dina Boluarte: "Busca forzar su presencia con mandatarios para tener algo de prestigio"

Rosa María Palacios se refirió a la reciente decisión del Congreso que decidió no autorizar el viaje de Dina Boluarte a Roma para asistir al funeral del papa Francisco, en medio de la actual crisis de inseguridad que afecta al país. La solicitud fue rechazada con 45 votos en contra, 40 a favor y una abstención. A pesar del respaldo de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP) y aliados, el apoyo no fue suficiente y el Congreso optó por negarle el permiso, frustrando así la intención de la presidenta de salir del país.

"Es bien difícil que en el mundo se quieran relacionar con Dina Voluarte cuando la señora tiene 50 muertos encima, ¿o ustedes creen que en el resto del planeta no se enteran de lo que pasa acá? ¿o no se enteran de lo que un visitante trae cuando pide desesperadamente una visita? Esta foto que tenemos, la famosa foto del Papa con Dina Boluarte es un pavor, porque el Papa pues no está en el momento más feliz de su vida. Hay de esa visita solo tres fotografías oficiales normalmente, en esas visitas se toman cientos de fotografías y se publican y se publican en los accesos que tiene el Vaticano para publicar todas las fotografías como se publican las que normalmente acompañan al Papa en todas las apariciones en las plazas San Pedro hay cientos de fotos y con Dina hay 3", señaló.

JNE elimina pago por desafiliación sin consentimiento

Palacios, comentó acerca del anuncio de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre la eliminación del cobro de S/46.20 para que los ciudadanos puedan desafiliarse de un partido político, en respuesta a los numerosos casos de afiliaciones realizadas sin autorización. Además, aseguró que las solicitudes de retiro de las organizaciones políticas están siendo procesadas con rapidez.

"JNE elimina el pago de 46 soles 20 para separarse de un partido político ante casos de afiliaciones si consentimiento, esta es una buena noticia que nos dieron ayer. Susel Paredes lo había pedido en la tarde, otros periodistas como yo también. La nota de Susel dice que es una barbaridad y con toda razón. Yo no he hecho nada, me causan un daño y yo tengo que pagar para zafarme del daño. Una cosa de locos. Sin embargo, hay algunos problemitas primero ¿qué pasó con los que ya pagaron? ¿les van a devolver la plata? Yo supongo que no. ¿Qué pasa si yo presento mi recurso vía web?", señaló.