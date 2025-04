RMP sobre Dina Boluarte tras eludir sus responsabilidades como presidenta: "Se puede bajar un peldaño más hacia el abismo"

En su más reciente columna para La República, la periodista Rosa María Palacios opinó sobre las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que, durante el tiempo que lleva como jefa de Gobierno, no es su responsabilidad solucionar problemas que llevan varios años enquistados en el Perú. La mandataria afirmó esto durante un mensaje relacionado con la seguridad nacional, tras el aumento de las extorsiones y la delincuencia en el país. Ante estas declaraciones, Palacios señaló que Boluarte está completamente desconectada de la realidad y que esto representa un grave peligro.

"Esta semana, la presidenta demostró que aún se puede descender un peldaño más hacia el abismo, cuando parecía ya imposible. Recurriendo a la tercera persona (es decir, habla de sí misma, pero no puede decir 'yo' —dejemos la tarea psicoanalítica a Jorge Bruce—), dice: 'Dina Boluarte no es responsable' de la inseguridad pública, achacando la tragedia que vivimos a sus antecesores 'desde hace décadas'. Un gobierno de tres años y medio —cuatro en julio— que no asume responsabilidad por sus actos es un peligro que va más allá de la simple negación de la realidad. Primero, porque cuando Castillo juramentó, el Perú tenía un promedio de dos muertos al día por causa de crímenes violentos. Hoy, el promedio es de seis diarios. ¿Cuándo se produjo este salto nunca visto? Durante el gobierno de Dina Boluarte, particularmente desde que se promulgó la primera ley procriminales: la ley Soto. Con unos pocos números es sencillo desmentirla. Si es así de simple, ¿por qué miente?", señaló la periodista.

Analizando estas declaraciones, Rosa María Palacios concluyó que es posible que Boluarte mantenga ese discurso por dos razones: la primera, que carece de ideas propias para combatir la delincuencia; la segunda, que genuinamente cree que no es su responsabilidad enfrentar este problema, pues considera que se trata de un legado de gobiernos anteriores. La periodista catalogó este segundo escenario como el más “aterrador”.

"La presidenta puede leer sin parar un discurso durante cinco horas. Pero también hemos visto que, cuando le apagan el teleprompter, se queda muda. No puede articular ni una excusa. Su espontaneidad es nula. Simplemente, no tiene discurso propio. Eso refleja ausencia de ideas, de reflexión o de conocimientos mínimos. (…) Otra posibilidad, más aterradora que la anterior —siempre se puede cambiar de escriba—, es que ella crea que, en efecto, no tiene responsabilidad en materia de seguridad ciudadana. Aterrador, porque en esa materia solo el Estado tiene el monopolio de la violencia y, dentro del reparto de funciones públicas, ese Estado se manifiesta a través del Poder Ejecutivo, mediante las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas. Unas fuerzas públicas de las que ella, y solo ella, es jefa suprema. ¿Cómo no va a tener responsabilidad? ¿De qué cosa es jefa, entonces?", indicó.

Dina Boluarte no se hace cargo de la ola de criminalidad

Durante una reunión del 'Cuarto de Guerra' llevada a cabo el 10 de abril, la presidenta Dina Boluarte buscó deslindarse de cualquier responsabilidad política frente al incremento de la inseguridad en el país. Afirmó que la criminalidad no es consecuencia directa de su gestión, sino un fenómeno que ha afectado al Perú desde hace décadas. En palabras suyas, resulta imposible revertir en dos años lo que no se ha resuelto en más de 20, 30 o incluso 40 años. Mientras pronunciaba estas declaraciones desde Palacio de Gobierno, en los alrededores se desarrollaba una manifestación masiva que demandaba medidas concretas frente al avance del crimen.

A pesar de la grave situación, Boluarte optó por enfocarse en promesas de intervención, en lugar de expresar solidaridad con las víctimas de la violencia generada por el sicariato y la extorsión. Anunció que toda Lima será recorrida por la Policía Nacional y que las Fuerzas Armadas incrementarán su presencia en las zonas más vulnerables. No obstante, este tipo de afirmaciones ya han sido escuchadas anteriormente sin que se refleje una mejora significativa en la seguridad ciudadana: los índices de asesinatos siguen en aumento y la población no percibe mayor tranquilidad en las calles.