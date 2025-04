Jaime Chincha sobre las polémicas declaraciones de Boluarte: "La señora da lástima porque no sabe lo que dice"

En la reciente edición de 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha se pronunció por las polémicas declaraciones que lanzó la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quienes critican su Gobierno y las medidas ineficientes que toma para combatir el crimen calificándolos como traidores a la Patria.

"La señora francamente da lástima, porque no sabe lo que dice, una vez más. (...) Dos paros en una semana, ¿están haciendo algo al respecto? No y reclamarle por su trabajo no es ser un traidor a la patria, es una mentira descomunal señalar eso", indicó,

Sobre comunicado del Midis ante intoxicación de escolares

Chincha también comentó sobre el reciente comunicado que sacó el Midis, ante una nueva denuncia de los padres de familia de Loreto al encontrar gusanos en las conservas destinadas al desayuno de escolares, en el cual la entidad suspendió el consumo de conservas de pescado, pollo y pavita a nivel nacional.

"Preventivo es que lo hagas antes de la intoxicación, no engañen. Medida reactiva tiene que decir. No han priorizado nada y no es una medida preventiva, ¿de qué?, si ya se intoxicaron. El comunicado es una ofensa", señaló.

Sobre el exministro Alberto Otárola

El periodista se expresó de las recientes declaraciones del ex primer ministro de Dina Boluarte, Alberto Otárola, quien indicó saber muchas cosas respecto a la mandataria. Además, Otárola calificó fuertemente a los ministros de Estado tildando de ágrafo, pirañita y fantasma a los representantes de las carteras de Educación, Interior y al premiere respectivamente.

"Ágrafo en buenas cuentas es que no sabe leer ni escribir. Tremendo Otárola, ¿se referirá a él? No lo creo, bueno, quizá sí, ¿no? Pero ya Boluarte lanza fuego a discreción, está desesperada porque su Gobierno es inútil, evidentemente siente la presión de las críticas", dijo.