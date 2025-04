Periodista encara a viceministro por proyecto que atenta contra la prensa: "Nos emparenta con regímenes como Venezuela o Nicaragua"

El periodista de RPP, Fernando Carvallo, increpó con firmeza al viceministro de Justicia, Juan Alcántara, por el proyecto de ley promovido por el Gobierno de Dina Boluarte, el cual obliga a la prensa a informar durante 40 minutos diarios sobre los “logros” del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, Carvallo fue enfático al señalarle a Alcántara que dicha propuesta colocaría al Perú en el mismo nivel dictatorial que Venezuela y Nicaragua.

En esa misma línea, el conductor de televisión —quien se mostró claramente molesto por las intenciones que tiene el Gobierno contra los medios de comunicación— le recordó al viceministro que la presidenta Boluarte evita responder las preguntas de la prensa y que el objetivo de la propuesta sería someter a las y los comunicadores.

"Lo que sería bueno que transmita el ministro de Justicia es que no necesitamos que nos obliguen ni nos digan lo que tenemos que hacer, porque estamos en una democracia. Lo que ustedes están pretendiendo hacer nos emparenta con regímenes como Venezuela o Nicaragua, que como las democracias que nos inspiran", recalcó Fernando Carvallo.

"Así que, por favor, le puede transmitir eso al ministro y el pedido especial que hemos formulado hace un año de que la presidenta dé entrevistas a periodistas independientes. Porque si ustedes quieren que la prensa colabore, pues la tarea básica es que la jefa de Estado, que nos represente a todos, responda preguntas, cosa que usted sabe no hace desde hace mucho tiempo", agregó.

El último domingo 30 de marzo, el ministro de Justicia de Dina Boluarte, Eduardo Arana, habló sobre las medidas que su ministerio implementará en la lucha contra la criminalidad. Por ello, mencionó que presentará un proyecto de ley que obligará a los medios de comunicación a difundir las actividades que se lleven a cabo durante los estados de emergencia, como parte de una "franja informativa". La propuesta atenta gravemente a la libertad de expresión en el Perú.

Periodistas no repetirán las mentiras del Gobierno de Dina Boluarte

En otro momento de la entrevista, y en respuesta a la propuesta del Gobierno, Fernando Carvallo recalcó que los periodistas no repetirán las mentiras que, en diversas ocasiones, ha difundido la gestión de Dina Boluarte. También recapituló los momentos en los que el exministro del Interior, Juan Santiváñez, culpó de forma irresponsable a un ciudadano de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso, además de haberse negado a reconocer las cifras de asesinatos como consecuencia de la ola de inseguridad ciudadana reportada por el Sinadef.

"Lo que no podemos hacer es repetir mentiras como la que con frecuencia el Estado, sus autoridades y en particular el ministro Santiváñez no ha repartido. La más grosera de las cuales es decir en la televisión que se había capturado al número 2 de Sendero Luminoso, una afirmación perfectamente irresponsable y falsa, que tuvo que ser contradicha por la PNP. El mismo ministro se negaba a reconocer las cifras oficiales de muertos y sostenía que había sido cifras que ellos tenían, se contradecía a los de Sinadef. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando hay una danza de cifras entre entidades cifras contrarias?", exclamó Fernando Carvallo.

"Aquí y los órganos de prensa del Perú damos cuenta de las emergencias mucho más que 40 minutos por día y no necesitamos que nos den recomendaciones por parte del Estado. Somos empresas libres en donde hay periodistas que son patriotas, que aman a su país y que sufren con los daños que hay", agregó.