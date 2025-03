Presidente del Congreso rechaza posible moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Hay que cumplir los plazos constitucionales"

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, rechazó la posible moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, promovida por la congresista Susel Paredes, quien argumenta que presentará la iniciativa contra la mandataria, debido a que ha designado ministros que no están a la altura del cargo.

“Hay que cumplir los plazos constitucionales, hay que respetar la ley. La Constitución establece que el mandato presidencial es de cinco años, y creo que cualquier voz que plantee lo contrario no debe ser aceptada, sino rechazada. Creo que hay que aprender a vivir en democracia y respetar el voto popular”, manifestó el titular del Congreso.

Salhuana opinó que se debe esperar la culminación del Gobierno de Boluarte para que esta sea reemplazada de forma correcta y mediante las urnas. "La elección se dio el 2021, el periodo presidencial termina el 2026. Y en abril del 2026 elegiremos al reemplazante de la presidencia constitucional Dina Boluarte", añadió.

El presidente del Parlamento también se mostró preocupado de que esta iniciativa afecte de manera negativa la imagen internacional del país y el crecimiento de la economía nacional. Señaló que de continuar esta postura "seguiremos en esta incertidumbre y en este signo histórico negativo de tener un presidente cada doce meses y eso no nos hace ningún bien a la economía nacional".

Sobre las reuniones de Nicanor Boluarte

Salhuana no se mostró ajeno a las denuncias periodísticas realizada por el programa Cuarto Poder al rededor Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, quien se habría reunido con funcionarios y proveedores del Estado en las instalaciones de una ONG perteneciente a un sobrino de la mandataria, utilizando dicho lugar como ‘sala de reuniones’.

Salhuana sostuvo que estos actos deben ser investigados por el Ministerio Público. “Lo bueno de un país ordenado, de un Estado de derecho, es que existen instituciones que cumplen funciones específicas. Para investigar delitos están los fiscales; son ellos quienes deben llevar a cabo las investigaciones, y el Poder Judicial, sancionar si corresponde”, precisó.

Susel Paredes anuncia que prepara moción de vacancia contra Boluarte

Tras la aprobación de la censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, la congresista Susel Paredes, quien impulsó dicho debate en el Parlamento, anunció que presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

Entre los motivos, Paredes señala el alarmante incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana durante el actual mandato, lo cual, según ella, evidencia una falta de liderazgo y compromiso con la protección de la población.

Otro argumento que sustenta la vacancia es el escándalo relacionado con las cirugías estéticas a las que se habría sometido la presidenta en 2023, lo cual habría provocado su ausencia del cargo sin notificación previa al Congreso. Esta omisión, sumada a la falta de transparencia en sus acciones, lleva a la parlamentaria a considerar que Boluarte ha perdido la legitimidad moral para continuar en el poder.

“Estoy preparando el texto de la vacancia porque quien pone a estos malos ministros es la presidenta. Es una señora mentirosa compulsiva, vanidosa, y ya es hora de que se vaya. He presentado tres proyectos de ley para el adelanto de elecciones, he firmado mociones de vacancia, y ahora creo que nadie duda de que Dina Boluarte no está capacitada para gobernar”, declaró Paredes.