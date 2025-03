Walter Chunga Palacios, asesor de la congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) es sindicado de presuntamente haber influido en la elección de uno los miembros el Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, tras revelarse chats que confirmarían su participación en supuestas negociaciones, de acuerdo con el reportaje emitido por el dominical Punto Final.

Chunga fue parte de los allanamientos en septiembre de 2023, cuando la Fiscalía encontró en su celular conversaciones que podrían ampliar el curso de la investigación. Además, el asesor junto con la congresista son investigados por el Ministerio Público de por presuntamente integrar una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, por, supuestamente, ofrecer a distintas municipalidades obtener presupuestos para obras a cambio de dinero.

¿Por qué se investiga al asesor de la congresista?

La investigación se basa en que el 21 de septiembre del 2023, durante una sesión en la comisión especial que seleccionaba al nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC), el asesor intercambió mensajes vía WhatsApp con Pedro Hernández Chávez, entonces candidato al TC. Hernández pidió explicaciones a Chunga sobre una cuestión previa planteada por el congresista José Cueto, aparentemente contraria a acuerdos previos.

Hernández concluyó la conversación indicando que sabía estar "en buenas manos". Finalmente, fue elegido magistrado del TC el 13 de diciembre con 103 votos a favor.

Conversación de WhatsApp, 21 de setiembre de 2023, 4:37 p.m.

Pedro Hernández : ¿Cuestión previa? O ¿votan en contra? Para qué convocan entonces, ciérnelo de una vez maestro, todos continúan y ya, creo que es lo mejor, salvo mejor parecer.

: ¿Cuestión previa? O ¿votan en contra? Para qué convocan entonces, ciérnelo de una vez maestro, todos continúan y ya, creo que es lo mejor, salvo mejor parecer. Walter Chunga : Debería ser así, pero Cueto ya planteó la cuestión previa, solo nos queda apoyarlo.

: Debería ser así, pero Cueto ya planteó la cuestión previa, solo nos queda apoyarlo. Pedro Hernández : Pero ¿no se coordinó con él para salir todos de una vez? Bueno maestro, sé que estoy en buenas manos.

: Pero ¿no se coordinó con él para salir todos de una vez? Bueno maestro, sé que estoy en buenas manos. Walter Chunga: Con él no.

De acuerdo con el registro de llamadas, las conversaciones entre ambos comenzaron el 25 de agosto de 2023, después de que el nombre de Hernández apareciera en la lista definitiva de candidatos calificados para continuar en el proceso. En total, se contactaron aproximadamente 20 veces hasta el 5 de diciembre de 2023, momento en el que el asunto de la elección del nuevo tribuno fue llevado al Pleno.

Otras investigaciones en su contra

Según el reportaje, también intervino en contrataciones en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes). En conversaciones de WhatsApp con Gissela Maguiña el 7 de marzo del 2023, la exjefa de la Oficina de Administración de la entidad, se evidencia su participación en la colocación de personas mediante órdenes de servicio. Entre los beneficiados estuvo su hermano, Luis Chunga Palacios, quien recibió contratos en Fondepes.

Por su parte, Chunga minimizó su papel y negó tener injerencia en designaciones políticas o contrataciones. No obstante, las conversaciones muestran su nivel de coordinación en distintos espacios del poder, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre su rol dentro del Congreso y su relación con entidades estatales.

Mientras tanto, la congresista Elizabeth Medina, para quien trabaja Chunga, se desmarcó del caso y evitó responder por las acciones de su asesor. Sin embargo, su nombre ya figura en la misma investigación fiscal en la que están incluidos su pareja, Víctor Morales Chocano, y el propio Walter Chunga.

Asesor de Elizabeth Medina se pronuncia

"Yo le diría que no es poder, sino experiencia. (…) Mis conocimientos desde luego, pero esa experiencia se traduce en cuestiones políticas, ustedes se olvidan que el congreso es para hacer acuerdos políticos. Las proposiciones de nombres jamás existen. No se olvide que la designación la definen los congresistas. Es un conocido… no recuerdo la conversación, pero sí conversamos en su momento", expresó Walter Chunga.