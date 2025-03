Delia Espinoza se defiende de las acusaciones de Santiváñez: "Las cifras presentadas por el ministro no está corroboradas"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a las acusaciones realizadas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, durante su presentación ante el Congreso de la República, previa al debate de las tres mociones presentadas en su contra. Espinoza señaló que las cifras mostradas por Santiváñez, respecto a la supuesta liberación de delincuentes por parte del Ministerio Público, no han sido correctamente corroboradas.

"Los señores de la Policía tienen su cifra. Nosotros hemos recogido, de días pasados, que la propia Policía, entre enero y marzo, en casos de flagrancia, ha detenido a 73.178 personas. En nuestro registro de ingresos, de esas 73 mil, solo figuran 32.578. Yo le pregunto al señor ministro: ¿por qué no comunicaron las 73 mil detenciones?", declaró en una entrevista.

Espinoza también indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) “no comunica todo” y que ese tipo de omisiones siempre son detectadas. Al ser consultada sobre si las cifras presentadas por el ministro eran falsas, la fiscal respondió que “no están corroboradas, no están acreditadas; tienen que estar totalmente demostradas”.

Sobre el allanamiento contra Santiváñez

La fiscal de la Nación también respondió a las críticas formuladas por algunos políticos respecto al allanamiento de las propiedades del ministro del Interior, acusando a la Fiscalía de querer montar un “show” en torno al caso.

"Cuando investigamos, acumulamos evidencias, evaluamos si es necesario y lo solicitamos al juez. La solicitud fue ingresada en febrero y recién el 4 de marzo se dio la autorización para el allanamiento. Nuestros pedidos no son obsesivos, pasan por un control jurídico. Quien decide es el Poder Judicial. La Fiscalía no hace shows, no somos políticos", aclaró.

Espinoza recalcó que, aunque la autorización para el allanamiento fue emitida el 4 de marzo, debido al viaje del ministro Santiváñez a Bruselas, el operativo tuvo que ser postergado, lo que implicó reorganizar las diligencias en los cinco inmuebles vinculados al titular del Interior.

Delia Espinoza sobre el enfrentamiento entre instituciones

La presidenta Dina Boluarte y el ministro Santiváñez han insinuado en reiteradas ocasiones la existencia de un enfrentamiento y división entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Ante esto, Delia Espinoza calificó esas afirmaciones como “falsas”, y aseguró que el Ministerio Público trabaja de forma coordinada con la PNP.

“Estamos trabajando conjuntamente. No comprendo por qué se insiste en que hay enfrentamiento. Las afirmaciones no están acompañadas de pruebas. ¿O acaso se refieren a sus propias investigaciones?”, precisó.

Añadió que, si bien los titulares de las instituciones formulan políticas públicas que influyen en la lucha contra el crimen, eso no implica un enfrentamiento. Detalló que, entre instituciones, pueden existir discrepancias, por ejemplo, respecto a ciertas leyes, pero “no salimos a calificar a nadie. Nosotros reclamamos que vuelva la detención preliminar y ahora estamos haciendo una campaña jurídica sobre la Ley de Extinción de Dominio”.

Sobre el llamado a conformar “una nueva Fiscalía”, propuesto por Santiváñez, Espinoza señaló: “Si ellos lo proponen es porque tienen razones. Que las expliquen. Si lo hacen por los investigados, no es válido”. No obstante, la fiscal no se mostró cerrada al diálogo con el Gobierno para una posible reestructuración del Ministerio Público, siempre que el objetivo sea fortalecer la institución.