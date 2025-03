La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que, durante su último Pleno Extraordinario realizado el lunes 17 de marzo, se decidió dar inicio al pedido de vacancia contra Rafael Ruiz Hidalgo. El miembro de este organismo posee una sentencia por prevaricato dictada el 7 de diciembre de 2010, la cual no fue declarada al momento de su postulación a la JNJ.

El delito de Ruiz Hidalgo la dio por emitir, en su calidad de juez, una resolución contraria a la ley y la Sexta Sala Especializada en lo Penal Para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó a tres años de prisión. Ruiz, en su calidad de juez suplente, en el año 2004 ordenó el embargo de empresas vinculadas al grupo Gloria atendiendo una demanda laboral de un supuesto ex trabajador, pero en el proceso se llegó a comprobar que estas empresas no tenían relación la demanda.

La JNJ le dio un plazo de cinco días hábiles a Rafael Ruiz Hidalgo, para que exponga su posición y presente las pruebas que considere pertinentes. Este proceso se inició después de que la institución remitiera un oficio a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, solicitando una copia certificada de la sentencia condenatoria en su contra. La copia certificada fue recibida el 13 de marzo y, apenas un día después, se obtuvo el expediente completo del caso penal.

Esto permitió a la JNJ acceder a información oficial y detallada sobre la situación judicial de Rafael Ruiz Hidalgo.El ciudadano Elías Domínguez López y el congresista Edwin Martínez, presentaron una solicitud de vacancia el 14 de marzo en contra del integrante de la JNJ. Según el organismo, se garantizará el respeto al debido proceso.

Josué Gutiérrez y Javier Arévalo afirman que desconocían la existencia de la sentencia contra Ruiz Hidalgo

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró que desconocía la existencia de la condena, afirmando que, de haber estado al tanto, se habría decidido por la exclusión de Ruiz Hidalgo por considerarlo no apto. En ese mismo contexto, Javier Arévalo, ex presidente del Poder Judicial y antiguo jefe de Ruiz, también sostuvo no tener conocimiento de la condena y optó por abstenerse en la votación, pese a su relación laboral con el designado.

Por otro lado, el expediente de Ruiz Hidalgo fue archivado en la Corte Suprema el 29 de octubre de 2024, un día posterior a su designación. Cecilia Ruiz, experta en derecho administrativo, explicó que esta acción impidió que el sistema judicial actualizara sus registros, lo que pudo inducir a error a las instituciones que consultaron la información. Además, el mismo día en que se archivó el expediente, Ruiz Hidalgo presentó su renuncia como asesor del Poder Judicial, lo que ha generado sospechas sobre posibles maniobras para encubrir información.