Jaime Chincha sobre el incremento de inseguridad: "La presidenta está más preocupada por los líos tras sus cirugías"

Jaime Chincha criticó las medidas del Gobierno ante el incremento de inseguridad tras el asesinato de Paul Flores, integrante y vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, quien fue asesinado a balazos en el bus mientras se transportaba a otro concierto. El Gobierno de Dina Boluarte no tuvo mejor que idea que volver a declarar el país en estado de emergencia, pese a que ya lo hemos tenido antes y no ha traído resultados positivos.

"El primer partido que salió el mismo domingo fue Fuerza Popular, después le siguió Renovación y APP, pero APP no está a favor de la censura, entonces hay una división en el pacto, que son los que gobiernan. Las reacciones fueron que la presidenta con un tino igual al de un elefante en cristalería, propone en un colegio con niños la pena de muerte para los sicarios, extorsionadores, pero ella no puede así porque sí proponer la pena de muerte porque eso pasa por una reforma, no sencillo, habría que denunciar el pacto de San José y lleva tiempo, tanto que Boluarte ni lo vería", sostuvo.

"Lo otro es la declaratoria del estado de emergencia, que está probado que no sirve nada, ¿cuánto tiempo hemos estado bajo esa figura, cuánto tiempo? Muchos meses y no ha funcionado absolutamente nada (...) ya casi nadie cree en esa figura, los delincuentes se ríen, no tiene ningún efecto", agregó Chincha.

Además, Chincha mencionó que a pesar de que Lima se encuentra en estado de emergencia no se ve una fuerte presencia policial ni militar en las calles y se ha producido tres asesinatos de la delincuencia aún con el decreto en vigencia, lo que demuestra que es en vano el estado de emergencia.

"Poca protección policial y tanto que se esperaban los militares, que es lo que parecía advertir el ineficiente Gobierno de Dina Boluarte, lo cierto es que no siguen matando. Lima está bajo estado de emergencia,

Entrevista al abogado penalista Lamas Puccio

Lamas Puccio señaló que reincorporar la pena de muerte en el Código Penal, llevaría una serie de pasos que toman tiempo y no son tan fáciles como decir esa idea y que podría demorar unos dos o tres años.

"No, de ninguna manera, hay que someterse a un largo procedimiento protocolar, desde la modificación de la Constitución Política y la denuncia a la Corte de Derechos Humanos, la aceptación de la denuncia, la reformulación del marco legal y a partir de ese momento la medicación del Código Penal para poder incorporar la pena de muerte, en la práctica podríamos esperar unos 2 o 3 años para que recién se reincorporara, lo cual no significa que debería ser aplicado de manera inmediata", sostuvo.