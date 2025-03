Tras las nuevas revelaciones de Hildebrandt en sus trece, se ha puesto en entredicho la versión de la presidenta Dina Boluarte sobre su intervención estética en la clínica Cabani, Pues la mandataria no se retiró del centro médico el mismo día de su operación, como afirmó públicamente, sino que permaneció internada dos días más.

"Los abogados de la clínica Cabani se presentaron ante la Fiscalía de la Nación y no fueron con las manos vacías, llevaron un paquete de documentos con registros y detalles de las operaciones estéticas practicadas a la presidenta. (…) También ha entregado información de fechas: la presidenta ingresó la noche del 28 de junio, pero según esta documentación que ha revelado Hildebrandt en sus trece, no se retiró a la mañana siguiente como ella dijo, sino dos días después. O sea, otra mentira", informó EpicentroTV.

Más detalles sobre las cirugías y los favores a cambio

"Y no solo fue una rinoplastia porque 'no podía respirar bien', como afirmó la presidenta. Si no que la cirugía incluyó: relleno de surcos nasogenianos, hilos tensores, abdominoplastia y blefaroplastia interior. Todos estos son procedimientos estéticos", acotó el periodista Gómez Fernandini en el programa Grado 5.

Además, la clínica admitió no contar con la historia médica de la mandataria, ya que, según la versión de su exasistente Patricia Muriano, ella misma se la llevó tras su alta. Sin embargo, las revelaciones se suman a otra polémica relacionada con el cirujano plástico Mario Cabani, cirujano de la presidenta.

“El primer extracto del correo señala: ‘Para mi amiga de EsSalud, la Gerencia de Ofertas Flexibles es la primera opción, ya que tiene todas las capacidades para ascender. Otra opción sería la Gerencia de Adulto Mayor y Poblaciones Vulnerables. Si estas opciones no son posibles, una alternativa inferior sería la Gerencia de la Red Uno y Dos Rebagliati’. El mensaje, enviado bajo el asunto ‘Botox’, estaba dirigido supuestamente a Patricia Muriano, exasistente personal y amiga cercana de Dina Boluarte”, detalló Gómez Fernandini en el programa.

Un correo atribuido a él, difundido por Willax, expuso solicitudes de presuntos favores y puestos de trabajo para allegados en EsSalud y otras entidades públicas poco después de operar a Boluarte. Según el documento, Cabani habría buscado influir en la designación de cargos en la gerencia de adulto mayor y poblaciones vulnerables, así como en la gerencia de redes de salud.

Finalmente, en medio del escándalo, Hildebrandt en sus trece informó que Cabani ha comenzado a colaborar con la Fiscalía y evalúa acogerse a la colaboración eficaz. Sus declaraciones y la documentación entregada podrían ser clave en las investigaciones contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Hasta el momento, el despacho presidencial no ha emitido comentarios sobre las recientes revelaciones.