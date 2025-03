RMP critica argumento de Castillo de no usar armas en intento de golpe de Estado. Foto: composición lr

En 'Sin guion', Rosa María Palacios habló sobre el juicio oral contra Pedro Castillo y los exministros Bettssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta que se está realizando en el penal de Barbadillo desde el pasado 4 de marzo, en el que la Fiscalía solicita 34 años como pena y una reparación civil de S/65,419,038.53 al Estado Peruano y manifestó que

"Desplegó una cantidad importante de recursos militares y policiales, lo ha contado Vicente Álvarez como testigo en el proceso. Varios han señalado que el presidente no se alzó en armas y que el tipo penal de rebelión no se aplica, ahí tienen, ¿con que vas a cerrar el Congreso, con escoba, con matamoscas? Con armas pues, ¿con qué vas a detener a Patricia Benavides, que en ese entonces era fiscal de la Nación?", sostuvo.

RMP sobre demanda de Brookfield: "Va a ganar la acción y pagaremos los peruanos"

Además, se refirió a la demanda de Brookfield al Estado peruano por una presunta expropiación de activos en Rutas de Lima ordenada por Rafael López Aliaga y la compañía reclama una compensación superior a los US$ 2,700 millones.

"Creo que Brookfield va a ganar la acción y no van a pagar los que dejaron de pagar peaje en Puente Piedra, tampoco los limeños, sino todo el Perú, porque la MML no tiene 2700 millones de dólares, entonces tiene que pagar el Ministerio de Economía y Finanzas con nuestros impuestos, con el IGV, impuesto a la renta, ISC, hay un costo, ese costo lo socializamos a veces, todo el Perú termina pagando el costo de una empresa pública. En este caso deberían pagar los limeños porque no todos se benefician de estas obras públicas pero lo pagará todo el Perú, así de dramático", concluyó.