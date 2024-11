La empresa Rutas de Lima - concesionaria de los peajes Chillón denunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) evita la construcción de una vía alterna del peaje ubicado en Puente Piedra, a pesar a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la suspensión de la tarifa en la Panamericana Norte. Ello, luego de que la Municipalidad de Puente Piedra y Ramón Lucianeti Pairazamán León presentaran dos habeas corpus.

La compañía concesionaria de peajes señaló, por medio de un comunicado, que la MML "se encuentra en la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar la construcción" de la vía alterna e indicó que "la suspensión del cobro de peaje se aplica hasta que la MML cumpla con dicha obligación".

Rutas de Lima acusa a la MML de obstruir la construcción de una vía alterna en Puente Piedra. Foto: Andina

TC suspendió tarifa en Panamericana Norte

El TC determinó la suspensión del cobro de peaje en la Panamericana Norte hasta que "se adopten las medidas para que cese la transgresión del derecho fundamental a la libertad de tránsito; o hasta que la justicia penal emita los procedimientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas celebradas por la MML y Rutas de Lima SAC tuvieron un origen ilícito, o no".

"No resulta viable que en el tramo correspondiente a la Panamericana Norte, ubicado en Puente Piedra, se cobre la tarifa del peaje, pues (....) esto vulnera el derecho fundamental al libre tránsito", de acuerdo al fallo.

El TC determinó que la suspensión del cobro en la Panamericana Norte se mantenga hasta que se cumpla con la construcción de la vía alterna. Foto: Andina

Rutas de Lima busca levantar suspensión de tarifa determinada por TC

Rutas de Lima señaló que, a pesar de que está en desacuerdo con la sentencia del TC, ha intentado coordinar con la MML para llevar a cabo las acciones determinadas por el TC para levantar la suspensión de la tarifa.

"Rutas de Lima compartió estudios técnicos que validan la viabilidad técnica de una nueva ruta alterna identificada por la propia MML, respecto de la cual, incluso, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) emitió una opinión favorable", agregó.

Además, indicó que la MML es responsable de la construcción de la vía alterna, pero "no toma acción y no ejecuta lo necesario para revertir la situación". En ese sentido, aseguró que la empresa concesionaria no puede recuperar los recursos que hacen viable la concesión.

"Esta conducta se suma a una larga lista de incumplimientos legales y contractuales y de acciones de hostigamiento lideradas por la MML, y por el alcalde López Aliaga contra Rutas de Lima. Esto se da en abierta violación al Estado de Derecho, a la estabilidad jurídica y a la protección de la inversión privada", manifestó.

También, aseguró que si la MML continúa incumpliendo la sentencia, la reducción de ingresos de la concesión "causarán que la empresa se vuelva financieramente inviable".