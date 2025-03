César Acuña y su polémica declaración sobre el trabajo rural: "Yo soy producto de la educación, sino fuera agricultor o ganadero"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, tuvo una polémica declaración durante la ceremonia de un evento educativo en la que entregó mobiliario escolares a instituciones. Acuña intentó resaltar su preparación educativa ante las personas que se encontraban presentes pero sus palabras fueron duramente criticas en redes sociales por un aparente menosprecio al trabajo rural como la agricultura a ganadería.

"Si yo no hubiera estudiado inicial, no hubiese estudiado primaria, no hubiera hecho la universidad, quizá fuera agricultor o ganadero. Pero gracias a la educación estoy acá. Vengo de una familia humilde", sostuvo ante el público.

César Acuña: no es la primera vez que tiene cuestionadas declaraciones

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, volvió a generar controversia con sus polémicas declaraciones sobre la lucha contra el crimen organizado en La Libertad. Durante una exposición sobre las acciones de su gobierno regional en materia de seguridad, Acuña afirmó que es imposible eliminar por completo la criminalidad y pidió no exigir metas inalcanzables.

"Para fines de abril veremos mejores resultados, y para junio, aún más avances. Vamos a reducir la delincuencia al mínimo, pero no esperen que desaparezca por completo. No me pidan que no haya ni una sola bomba o asalto, sería ingenuo pensar en algo así", expresó el gobernador en respuesta a las preocupaciones sobre la creciente inseguridad en la región.

Cabe destacar que La Libertad es una de las zonas más golpeadas por la delincuencia en el Perú. Hace algunos meses, un atentado cercano a la sede del Ministerio Público provocó daños en la infraestructura y afectó las puertas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Y no solo eso, durante una actividad oficial, Acuña se pronunció sobre la creciente inseguridad en la región. No obstante, sus declaraciones fuero criticadas en redes sociales, ya que afirmó que en Trujillo ya no se reportan secuestros ni amenazas contra empresarios, sino que el problema actual radica en el aumento de extorsiones.

"Desde diciembre hasta la fecha, en Trujillo no ha habido secuestros ni amenazas a empresarios. Ahora, lo que predomina son las extorsiones y los atentados con explosivos", señaló Acuña durante un evento del gobierno regional realizado el lunes 10 de febrero.

