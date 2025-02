Julio Demartini no podría ser embajador político del Vaticano por investigaciones en caso Qali Warma, afirman especialistas

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado al Poder Judicial un impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como parte del proceso judicial por el caso Qali Warma. En este caso, luego de que se revelara la entrega de alimentos en mal estado a niños beneficiados por el programa, se ha señalado al exministro por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible. El pedido llama la atención, puesto que, recientemente, se voceó la posibilidad de que Demartini ocupe un puesto como embajador político ante el Vaticano.

Ante la duda, La República contactó a distintos especialistas en materia penal, quienes concordaron en que no solo este pedido, sino todo el caso Qali Warma, afecta considerablemente la reputación de quien fuera titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social y, por lo tanto, dificulta que ocupe el puesto diplomático que el Gobierno de Dina Boluarte parece haberle prometido.

"El Vaticano ya debe estar informado"

Luis Lamas Puccio, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y experto en derecho penal, también consideró que las investigaciones impuestas contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social son razón suficiente para que se cuestione su designación como embajador ante el Vaticano. Asimismo, indicó que, desde la Santa Sede, la situación de Demartini ya debe haber sido notificada, lo que descarta las posibilidades de que sea aceptado en el cargo.

"No puede ser nombrado, porque el Vaticano ya debe estar informado, a través del nuncio en este país, sobre la situación legal de Demartini. Además, incluso si fuera nombrado, la carta credencial sería rechazada por el Vaticano. Incluso en el caso de que su situación legal se resolviera, su designación no sería aceptada. La presentación de credenciales y su aceptación por parte del Vaticano podrían tardar varias semanas o incluso meses", indicó.

"Los embajadores políticos deben tener una reputación totalmente limpia"

El abogado penalista de la Universidad de Lima y profesor de derecho, César Nakazaki, consideró que esta situación es un impedimento suficiente para que Demartini no asuma un cargo diplomático ante la Santa Sede.

"Definitivamente, afecta la designación, porque los embajadores políticos deben tener una reputación completamente limpia. Más aún, si van a ser representantes ante el Vaticano, una persona investigada por este hecho evidentemente no cumple con este requisito", señaló.

Nakazaki resaltó que la reputación es un elemento clave en la labor diplomática. Al verse involucrado el exministro en un caso tan grave como el Qali Warma, lo lógico es asumir que su imagen pública se ha visto gravemente afectada.

"La reputación es la imagen pública de la persona. Más allá de si este hombre será condenado o no, las investigaciones existentes ya han afectado su reputación. Julio Demartini no puede sostener que mantiene la misma imagen que tenía antes de ser ministro. De hecho, uno de los motivos que impulsaron su renuncia fue que no quería seguir afectando al Gobierno con este golpe a su imagen pública", finalizó.

