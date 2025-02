Gobierno pausa designación de Julio Demartini en el Vaticano tras pedido de impedimento de salida del país

El Gobierno de Dina Boluarte pausó el proceso de selección del exministro de Desarrollo Julio Demartini como embajador de Perú en el Vaticano tras el pedido de impedimento de salida del país por el caso Qali Warma. Así lo informó el primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien resaltó que serán respetuosos con la medida así estén de acuerdo o no con la misma.

“Nosotros naturalmente somos respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, más allá de discrepar con ellas. En consecuencia, hasta que dicha medida no se levante, es una medida restrictiva de la libertad, no se podrá hacer ninguna designación del señor Demartini en el exterior, toda vez que sería inocuo, no pudiendo él abandonar el país”, comunicó.

Se trata del único pronunciamiento de parte del Estado ante la solicitud presentada por Delia Espinoza el último 25 de febrero.

Desde el lado de Demartini, el exministro emitió un comunicado por medio de su cuenta oficial de X tan solo horas después de la solicitud fiscal. En la publicación rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia. Asimismo, pidió rigor y celeridad en el proceso.

"Ante la solicitud de impedimento de salida por parte de la Fiscalía, reafirmo mi compromiso con la justicia y la transparencia. He asistido a todas las citaciones, brindado mi declaración y entregado toda la información y documentación requerida. Seguiré colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos, confiando en que se actuará con imparcialidad y objetividad", escribió.

"Durante mi gestión en el Midis siempre actué dentro del marco de la ley, con transparencia y en beneficio del país. Rechazo cualquier insinuación que ponga en duda mi integridad, mi conducta ética y mi compromiso con el servicio público", agregó.

Además, enfatizó que "la justicia debe basarse en hechos, no en conjeturas".

Estos son los motivos por los cuales la Fiscalía busca que Julio Demartini no pueda salir del país

La solicitud de Delia Espinoza se da en el marco de la investigación contra Demartini por presunta obstrucción a la justicia y negociación incompatible, en el caso que se sigue por la entrega de alimentos en mal estado a escolares de parte del programa Qali Warma.

Si bien por este caso los principales investigados son el exdirector de Qali Warma Freddy Hinojosa y el fallecido empresario Nilo Burga; a inicios de enero, la Fiscalía dispuso iniciar diligencias por un plazo de 90 días contra Demartini, pues determinaron que podría ser presunto responsable del delito de obstrucción a la justicia por supuestamente intentar hablar con la colaboradora eficaz N.º 02-2024-522-F respecto al caso y evitar que salga a la prensa.

Además, lo acusaron de la presunta comisión de negociación incompatible porque se habría interesado en favorecer indebidamente a la empresa Gambrinos en el referido programa de alimentación escolar.

Respecto a estas dos acusaciones, Demartini rechazó que haya buscado comunicarse con algún implicado y aseguró que es el primero en querer saber la verdad. "Acá se está pretendiendo, evidentemente, ensuciar este caso, implicar a otras personas que nada tenemos que ver", manifestó a Canal N.