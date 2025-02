En su reciente discurso, compartido junto a varios ganadores del Premio Nacional de Literatura, Rafael Dummet, reciente galardonado con este premio, expuso sus impresiones sobre la censura a la cultura llevada a cabo por diversos espacios de poder dentro del Gobierno de Dina Boluarte y respaldada por otros sectores del Estado peruano. Los comentarios de Dummet se produjeron en medio de un retraso, amparado por decretos gubernamentales, en la premiación por su reciente victoria en el certamen literario.

El novelista inició su discurso expresando su solidaridad con la periodista Clara Elvira Ospina, quien ha sido objeto de ataques por acoso político en los últimos días, y con Paco Sanseviero, propietario de la librería El Virrey, quien fue ignorado al denunciar las amenazas en su contra por parte de extorsionadores: "Antes que nada, expresemos nuestra más absoluta solidaridad con Clara Elvira Ospina Garzón, víctima de ataques continuos por sus coberturas periodísticas. Y con Paco Sanseviero, quien, como muchas peruanas y muchos peruanos, está recibiendo amenazas de extorsionadores, a vista y laxa paciencia de la policía".

"Una guerra en toda regla"

Dummet sostuvo que las fuerzas políticas de diversos sectores del Gobierno y del Estado han emprendido una guerra contra la cultura y sus expresiones: "Señores. Esta es una guerra en toda regla, y no la hemos iniciado nosotros, sino las fuerzas autoritarias de uno y otro signo aliadas entre sí por intereses comunes, intereses corruptos. Es una guerra contra los ciudadanos emprendida por una ínfima minoría empoderada por su total impunidad. Es una guerra de posiciones y espacios plagada de agresiones constantes, una guerra contra tus cinco sentidos que quiere ganarte al cansancio, al dolor, a la impotencia, a la resignación".

También consideró que esta acometida contra la cultura busca instaurar un régimen contrario al juicio crítico de los ciudadanos: "No quieren que escuches, no quieren que veas, no quieren que leas, no quieren que hables, no quieren que recuerdes. Quieren instalar el sentido común de que pueden pisarte el poncho cuando les dé la gana. Quieren que te acostumbres a sus golpes, a sus empujones, a los insultos de sus ejércitos de troles pagados con tu dinero. Quieren degradarte moralmente. Instalar en tu cabeza la idea de que, si te patean hoy tres veces y te patean mañana solo una, tienes que darles las gracias".

En un sentido último, el novelista expresó que el objetivo era degradar la capacidad de razonamiento del ciudadano ante las injusticias del actual régimen de Gobierno y sus satélites de poder. Dummet recordó los ataques perpetrados contra el Lugar de la Memoria (LUM), evidenciados en el cambio abrupto de su dirección general, como muestra de dicha acometida: "Han devaluado el lenguaje. Como los autoritarios de toda laya, repiten una o dos palabras, siempre las mismas, para encasillarte, animalizarte y ahorrarse el trabajo de debatir contigo. Han desnaturalizado el Lugar que registra parte de nuestra Memoria y lo han convertido en un Lugar del Olvido. Cancelan sin explicación presentaciones de libros donde se habla de nuestra trágica historia reciente y muestras de cine que abordan artísticamente esa historia. No debaten con sus contenidos: simplemente los extinguen con alevosía, quitándoles la luz, quitándoles el agua".

Un repaso por los golpes realizados a la cultura

El autor de 'El Camarada Jorge y el Dragón', novela por la que fue laureado con el Premio Nacional de Literatura 2024, recordó también que, además del cambio en la dirección general del LUM, existen otros episodios que han demostrado una perversión y manipulación del trabajo realizado en el sector cultural, como la degradación del Archivo General de la Nación y la censura al historietista Juan Acevedo, creador de 'El Cuy'.

"Han agredido frontalmente el Archivo General de la Nación, donde yace la memoria documental del país, preparando perversamente el terreno para que sea destruida. Diluyen, con pretextos leguleyos, el premio otorgado a un caricaturista de trayectoria impecable e incuestionable que ha osado reírse de ellos y gente como ellos a lo largo de toda su vida. Y le niegan a un humorista que ha hecho lo mismo el derecho a ser velado en los recintos de un Ministerio que es el nuestro. No van a parar ahí", sostuvo.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga aprobó corrupto contrato con empresa brasileña OAS

El autor de la reconocida novela 'El Espía del Inca' recordó que no solo museos y artistas han sido censurados por el Estado, sino también producciones cinematográficas y literarias que llevan un mensaje contrario al que busca expresar el poder político: "En sus proyectos de ley del cine peruano presentados en el último año, incluyen policías de contenido que garanticen que nuestras películas tengan el visto bueno de nuestras Fuerzas Armadas para recibir apoyo. Están poniendo policías de contenido en todo espectáculo que tenga lugar en el Gran Teatro Nacional. Y no debería sorprendernos que aspiren a tener policías de contenido que preaprueben que autores y qué libros son aceptables y qué autores y libros no en los futuros Premios Nacionales de Literatura. Tenemos que hacer algo. No sé qué. Pero tiene que ser pensado. Organizado. Colectivo. Y efectivo".

Dummet cerró su discurso haciendo un llamado a la acción inmediata para evitar que esta situación continúe en detrimento del trabajo artístico y cultural del país. Aprovechó la congregación de diversos autores para convocar un encuentro en pro de una lucha constante que respalde la memoria colectiva y el arte peruano: "Hoy dialoguemos, encontrémonos, defendámonos, afirmémonos haciendo acto de presencia. Convirtamos esta agresión contra nosotros en una oportunidad para conocernos y aprender unos de otros. Hagamos cultura", dijo al finalizar su intervención.