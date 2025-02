El exministro del Interior del Gobierno de Francisco Sagasti, José Elice, se refirió a la acusación en su contra que ha aprobado la Comisión Permanente del Congreso que lo inhabilitaría por 10 para poder ejercer algún cargo público y afirmó no tener interés en postular. Cabe recordar que esta medida se basa en la decisión de pasar a 18 generales de la Policía Nacional del Perú al retiro en el año 2020 por irregularidades cometidas. Sin embargo, el exministro asegura que esa decisión fue tomada cumpliendo con todos los marcos legales y que, además, él no era titular del Interior cuando sucedió.

"Yo creo que sí (van a inhabilitar). Yo, personalmente, lo tomo como una rara condecoración cívica que este Congreso me inhabilite (...) igual yo no voy a ser candidato a nada, no pienso ser candidato ni a regidor, ni al Congreso, ni a nada (...) no se violó ninguna disposición constitucional o legal. Fue una decisión de gobierno", sostuvo.

Francisco Sagasti: Comisión Permanente aprueba informe eue recomienda inhabilitarlo por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con 18 votos a favor, que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente Francisco Sagasti por haber relevado a altos mandos policiales en noviembre de 2020. La votación se realizó por separado, incluyendo también la propuesta de inhabilitación contra el entonces ministro del Interior, José Elice.

Los abogados Carlos Rivera y José Ugaz se encargaron de su defensa argumentando que el pase al retiro de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue constitucional y legal. Sagasti explicó que esta medida se basó en un análisis exhaustivo del Ministerio del Interior, el cual enfrentaba denuncias por corrupción y un fuerte rechazo por la represión violenta durante las protestas de ese mes.

"Tras revisar las hojas de servicio y las actuaciones de cada uno, y luego de confirmar la constitucionalidad y legalidad de este acto, decidí aceptar la recomendación del Ministro del Interior. La mayoría de ellos tenía investigaciones en curso por una variedad de cargos, o habían sido repuestos por orden judicial luego de haber sido pasados al retiro", declaró Sagasti ante el Congreso.

A pesar de sus argumentos, la Comisión Permanente respaldó la inhabilitación, lo que marca un nuevo capítulo en la controversia sobre las decisiones tomadas durante su gobierno.