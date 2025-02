Roselli Amuruz: hermana de congresista la acusa de apropiarse de millonaria herencia presentando documentación falsa

Roselli Amuruz, congresista de Avanza País, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. La parlamentaria ha sido acusada por Rochel Amuruz, media hermana, de apropiarse de una millonaria herencia, tras el fallecimiento de su padre, presentando documentación falsa. La menor de las Amuruz también aseguró que la representante del Legislativo no la dejó participar en el funeral de Roger Amuruz, padre de ambas, ocurrido el pasado 19 de octubre de 2022.

Rochel Amuruz solo comparte un vínculo paterno con la congresista. Desde hace 25 años, la media hermana de la congresista de Avanza País ha vivido en Nueva Jersey. Producto de su crianza extranjera, Rochel no habla español. Sin embargo, esto no fue impedimento para que de su testimonio al programa 'Punto final': "Yo quiero que sepan que lo que hace la familia está mal, (…) no solo me han tratado como si fuera una persona desconocida, sino que también han realizado acciones ilegales con dinero que es de todos nosotros. Eso es mi dinero y mis derechos. (…) Mi padre me reconoció y me merezco tener mis derechos de herencia como todos mis hermanos", dijo la media hermana de la congresista.

La denuncia en contra de Roselli Amuruz se encuentra en el Ministerio Público

Desde el 2022, año del fallecimiento del padre de la excongresista, Rochel Amuruz presentó una denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla. La denuncia presentada va contra miembros de la familia del fallecido empresario, entre los cuales se encuentra Teresa Dulanto Vega, madre de la actual congresista, y la mismísima Roselli Amuruz. Las figuras involucradas en la demanda se encuentran acusadas de haber cometido el delito de falsedad y fraude procesal al momento de tramitar la herencia de Rochel Amuruz, la cual superaría los 800 millones de soles, según aproximaciones.

Conforme se fueron presentando nuevas evidencias dentro de la denuncia, aparecieron nuevos detalles: la defensa de Rochel Amuruz halló un documento que, al parecer, acredita la transferencia de acciones de la Universidad Politécnica Amazónica, con un valor estimado de 35 millones de soles, cedidas a Rosselli Amuruz poco antes del fallecimiento de su padre. Dicha universidad fue parte del patrimonio neto del fallecido Amuruz, quien poseía distintas acciones en instituciones educativas.

"La tesis que maneja la defensa, atando todo lo que ha sucedido, es que este documento habría sido falsificado", mencionó para el programa periodístico Jorge Cueva, abogado de Rochel Amuruz en la disputa legal ocurrido dentro del seno familiar de la actual congresista.

¿Quién fue el padre de Roselli Amuruz y de donde proviene su fortuna?

Roger Amuruz Gallegos, padre de Roselli Amuruz, fue un excongresista de la República y empresario peruano. Según información del Congreso, Amuruz Gallego nació el 28 de noviembre de 1952 en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. Fue parlamentario desde 1992 hasta 1995 con el partido Cambio 90 y fue reelecto en el siguiente periodo.

De profesión ingeniero industrial y graduado de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), el primer Amuruz que ocupó un sillón dentro de Parlamento amasó una fortuna millonaria como parte de sus inversiones dentro del sector educativo. Fue presidente ejecutivo del instituto IDAT, además de fundador de la Universidad Tecnológica de Perú (UTP) y accionista de la Universidad Politécnica Amazónica, entre otros movimientos empresariales. Como se mencionó, esto llevó a que Amuruz llegue a ser acreedor de una fortuna de 800 millones de soles, según distintas aproximaciones.

