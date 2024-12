Ministro del Interior, Santiváñez, no renuncia a pesar de haber hecho la promesa si es que el estado de emergencia no funcionaba. Foto: difusión

Ministro del Interior, Santiváñez, no renuncia a pesar de haber hecho la promesa si es que el estado de emergencia no funcionaba. Foto: difusión

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tuvo una entrevista en Exitosa, en la que fue consultado por las recientes declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien dijo que tenía reportes de que el raqueteo disminuyó pero aumentó el sicariato y extorsión. Ante esto, el titular del Interior, dijo que hay un nuevo esquema que se ha propuesto para proteger a las víctimas y que vayan a poner su denuncia sin temor para que estas puedan ser investigadas. Según el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), se registran más de 60 denuncias por extorsión al día.

"La extorsión no ha disminuido lo que nosotros quisiéramos que disminuya, pero el robo sí, dependiendo el distrito entre el 16 y 30%, agradezco que la Municipalidad haya efectuado una donación de casi 4000 motos, probablemente si no hubiéramos tenido esa logística, la lucha contra la delincuencia hubiera sido aún mucho más dura. Los delitos de extorsión las estamos tratando con las denuncias, para esto hemos mejorado el sistema, hoy por hoy, las denuncias por extorsión ya no exponen a la víctima, les entregamos un código y eso se formalizan las investigaciones

Cabe recalcar que Santiváñez dio la palabra de dejar su cargo a disposición si el estado de emergencia no funcionaba, lo cual con los índices arrojados, es algo evidente, ya que según el analista de datos Juan Carbajal las denuncias por homicidios no se han reducido a diferencia del 2023, sino que han aumentado. "Los datos del Sidpol, de enero a octubre del 2024, registran 2.027 denuncias por homicidios versus las 1.915 del 2023, en el mismo período", manifestó el especialista.

Ministro del Interior es un defensor de Dina Boluarte y por eso sigue en el cargo, asegura exjefe PNP

El exjefe de la Policía Nacional del Perú participó en el programa de Canal N y emitió fuertes críticas hacia el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y su enfoque para combatir la delincuencia. Pérez sostuvo que la estrategia del ministro, basada en la implementación de estados de emergencia, ha fracasado. Además, afirmó que Santiváñez mantiene su puesto principalmente por su apoyo público a la presidenta Dina Boluarte. También señaló que tanto la mandataria como sus ministros cuentan con niveles de aprobación muy bajos, según las últimas encuestas.

"A mí me parece un total fracaso y lo último la encuesta que hemos visto donde solo 6% acepta la labor de la presidenta y 7% al ministro del Interior (...) yo no sé ahora con la defensa que le está haciendo abiertamente a la presidenta me parece que es la razón por la cual lo mantienen", mencionó.