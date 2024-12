Morgan Quero forzó una entrevista con La República para difundir otra versión

Luego de que La República, por intermedio de la periodista Almendra Ruesta, solicitara la opinión del ministro Morgan Quero sobre los ciudadanos fallecidos por las protestas de 2022 y que a partir de ello su respuesta fuera que “los DD. HH. eran para las personas y no para las ratas”, el titular de la cartera de Educación intentó forzar una entrevista para poder excusarse de las desafortunadas declaraciones iniciales. Al respecto, nuestra reportera en Piura nos contó a detalle sobre esta situación.

“La entrevista se realizó a las 12:28. A las 12:48 tenemos la primera llamada por parte del área de imagen del MINEDU; me indican si me encuentro en el campus y que el ministro desea darme una entrevista, aunque sin especificar el tema. (…) Entre la 1 y las 2 (de la tarde) tengo un intercambio de llamadas con la jefa de imagen, quien en un primer momento se disculpa indicando que habría sido una equivocación del ministro. En las siguientes llamadas ya se es puntual con respecto al tema de la entrevista, que el ministro se estaría refiriendo a los violadores de menores, no a los manifestantes. Al encontrarnos, el ministro me cuestiona que yo no le hice correctamente la pregunta; en esa línea, yo le indico que mi pregunta fue planteada con claridad”, indicó en su testimonio la reportera de La República.

Las cámaras de nuestro medio pudieron captar cómo Quero abordó a la periodista, increpándole por una supuesta falta de claridad en su pregunta. De esta manera, se corrobora lo dicho por Ruesta: “Me hiciste esa pregunta justo cuando estábamos hablando del tema de la pena de muerte. (…) No hiciste una precisión o una pregunta explícita sobre otro momento”, indicó.

Ante esto, Ruesta, tal como narró líneas atrás, le indicó que en el video se puede ver cómo claramente ella hace mención a las protestas como un preámbulo a su pregunta relacionada con los derechos humanos. Quero negó este hecho y solicitó que se le diera un espacio para poder aclarar la situación: “Hazme la pregunta para que esté claro y no haya ningún problema ni ninguna duda”.

Morgan Quero tras insultar a fallecidos de protestas contra Boluarte: Lamento la confusión

Por intermedio de su cuenta de X (antes Twitter), Morgan Quero solicitó las disculpas respectivas luego de sus accidentadas declaraciones que involucraron a los ciudadanos asesinados en las protestas de 2022. Quero indicó que su respuesta hacía referencia a los agresores sexuales de menores.

“En el contexto de mi participación en el VI CER en Piura, declaré sobre el debate en torno a la pena de muerte en contra de los violadores. Una reportera me consultó sobre los derechos humanos y supuse que se refería al tema de la pena de muerte. Lamento profundamente la confusión generada. Mi respuesta estuvo dirigida exclusivamente a condenar a quienes cometen crímenes atroces contra nuestros niños y niñas. Reafirmo mi compromiso con los derechos humanos, pilares de nuestra sociedad. Pero con igual firmeza condeno los crímenes de agresión sexual y violencia contra menores”, se puede leer en los tuits publicados por el ministro.

La Defensoría del Pueblo solicitó la destitución inmediata del ministro Morgan Quero.

Ante las declaraciones del ministro, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado condenando todo ataque hacia los derechos humanos y asegurando que las expresiones vertidas por Quero “afectan la memoria” de los familiares de aquellos asesinados por la represión durante las protestas suscitadas contra el gobierno de Dina Boluarte.

"Frente a las deplorables declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, al indicar que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, en respuesta a la pregunta de una periodista sobre los 50 fallecidos durante las protestas del 2022-2023, la Defensoría del Pueblo expresa su total rechazo e indignación ante estas ofensivas afirmaciones que afectan la memoria de las víctimas y reviven el dolor de sus familiares", indica el comunicado. En esa línea, la Defensoría del Pueblo solicitó la inmediata destitución de Quero dentro del Poder Ejecutivo en calidad de ministro de Educación: "Es evidente la intolerancia y discriminación entre peruanos, más aún cuando las expresa un funcionario de alto nivel en el marco de la reciente conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo exigimos a la presidenta de la República la inmediata destitución del titular de la cartera de Educación".