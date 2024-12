Jaime Chincha sobre la expresión de Morgan Quero: “Le han tenido que arrancar unas disculpas”

"Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas", exclamó el ministro de Educación, Morgan Quero, al ser consultado por las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte a finales del 2022. Al escuchar esto, diversos líderes de opinión se pronunciaron rechazando dicha expresión. Uno de ellos fue el periodista Jaime Chincha, quien en su programa Del Hecho al Dicho, evidenció la casi nula intención del titular del Minedu en disculparse.

"Largas horas para pedir disculpas de algo que ya parece, incluso, bobo. Dice que la reportera se tapaba con el micro, los reporteros hacen preguntas con el micro, con qué más. Francamente una vez más, nos quieren ver la cara. Se ha tratado de desdecir. Acaso sufre de incomprensión auditiva", declaró en su programa.

Chincha hizo referencia al descargo brindado por Quero después de haber emitido esa expresión. De acuerdo con la máxima autoridad del Minedu, él pensó que le preguntaban sobre los derechos humanos de los violadores de menores de edad. Tras esa explicación, se disculpó públicamente en diálogo con Panamericana.

Para el periodista Jaime Chincha, tal excusa no tiene sentido, pues la interrogante de la reportera fue bastante clara. "La periodista Almendra Ruesta, de LR Norte, le hizo la pregunta concreta, directa y sin ambages. Aquí no hay que yo no sé que fue tete, no hay eso", dijo.

Asimismo, resaltó el respaldo que diferentes legisladores están brindando a Morgan Quero. "En el Congreso ya lo están tratando de justificar. Un Congreso que sostiene este Gobierno. Ahí ya hay personas que están pasando por agua tibia estas declaraciones", indicó.

También, recordó que no es la primera vez que el titular del Minedu dice algo despreciable, pues este mismo año se refirió a las violaciones de menores de edad en comunidades Awajún como propias de una "manifestación cultural". "Morgan Quero se pasó de la raya una vez más. De los mismos productores de "esas son manifestaciones culturales" para referirse a las violaciones de menores en la selva. De los mismos productores llegan "no hay derechos humanos para las ratas". El señor luego a tratado de desdecirse. Le han tenido que arrancar unas disculpas, pero con pata de cabra para que tenga que admitir que lo que dijo fue una barbaridad", refirió.