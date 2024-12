Extrabajador de gobernador César Acuña será su "contralor" en La Libertad

William León Huertas, un excolaborador cercano de César Acuña, ha sido nombrado como Gerente Regional de Control de La Libertad, según el dominical Cuarto Poder. Este nuevo cargo lo posiciona como el encargado de supervisar la gestión de su antiguo jefe, lo que ha suscitado dudas sobre la independencia y la transparencia de la Contraloría en la región.

Es precioso mencionar, que León Huertas, quien ha estado vinculado a Acuña desde su primera gestión como gobernador regional en 2015, ha desempeñado roles clave en la administración de Alianza para el Progreso (APP). Su carrera ha estado marcada por su lealtad al líder político, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para ejercer un control imparcial sobre la gestión actual de Acuña.

Durante una reciente entrevista, el nuevo contralor de la Libertad evitó responder preguntas sobre su relación con el líder de APP, afirmando que su trabajo siempre ha sido "técnico". Además, cuando fue consultado por la prensa, menciono que "no, no doy ninguna entrevista, no le puedo dar ninguna información sobre el particular, me va a disculpar. No puedo declarar".

Por otro lado, William León Huertas ahora tiene la responsabilidad de supervisar importantes investigaciones que involucran a su exjefe, incluyendo los serios problemas en la construcción de la nueva sede del Gobierno regional, donde se invirtió S/170 millones y el nuevo hospital de Virú, donde se dedicó S/107 millones.

Robert de la Cruz, consejero regional, expresó su preocupación por la falta de independencia que podría caracterizar la labor de León Huertas. "Esta situación podría influir en que la contraloría no tenga esa independencia que se necesita", advirtió.

Militante de Alianza para el Progreso es nombrada jefa de la Defensoría del Pueblo de la Libertad

Además de León Huertas, otro nombramiento que ha levantado interrogantes es el de María del Carmen Olórtegui Risco, quien fue designada como jefa de la Defensoría del Pueblo de La Libertad. Olórtegui, también vinculada a César Acuña, ha sido parte de su equipo en la Universidad César Vallejo y ha sido militante de Alianza para el Progreso (APP). Su función ahora será defender los derechos de los ciudadanos frente a las acciones de las autoridades, incluyendo a Acuña. Sin embargo, Olórtegui resaltó que "yo estoy aquí sin sesgos y para no apoyar a nadie más que a la población"

Ambos nombramientos han generado una ola de cuestionamientos sobre la capacidad de estos funcionarios para actuar con imparcialidad y en beneficio de la población. La comunidad de La Libertad se encuentra a la expectativa, cuestionando si estos vínculos personales y políticos afectarán la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.

Por otro lado, César Acuña ha defendido los nombramientos, afirmando que no tiene injerencia en las decisiones de la Contraloría. No obstante, la percepción de que sus excolaboradores están ocupando puestos clave para proteger su gestión ha alimentado la desconfianza entre los ciudadanos.

"En el caso de William, recuerden que el contralor es el que nombra, donde yo no tengo nada que ver, en el caso de Maricarmen es igual, yo no tengo la culpa que le hayan pedido su curriculum, lo han evaluado y la han nombrado. Lo malo es que en Alianza Para el Progreso son más de 400 mil militantes, son 400 mil ciudadanos que tienen la oportunidad de servir a su país", declaró Acuña en una conferencia.