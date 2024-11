Exdirector de Obrainsa confiesa que le dio 1 millón de soles en coimas a Martín Vizcarra

En el juicio oral por el caso Lomas de Ilo, el exdirector de Obrainsa, Paul Tejeda, confesó que entregó un millón de soles en coimas al expresidente Martín Vizcarra y que se reunieron el 6 de noviembre de 2013 para coordinar la licitación de la obra Lomas de Ilo.

"Después que nos otorgaran la buena pro, y antes de firmar el contrato, recibo otra llamada de Martín Vizcarra, entre el día 2 y 3 de ese mes (diciembre 2013), y me pide que le alquile una avioneta para transportar a unas personas. (…) Cuando le hablo del detalle, me dice que el pago se iba a hacer a cargo del acuerdo que tenía con él, que era el 2%", expresó Tejeda ante el interrogatorio del representante del Poder Judicial.

Tras esta intervención, el juez GermanJuárez Atoche le solicita confirmar el pago de las coimas de un millón de soles y pide se detalle cómo fueron entregados. "Sí, doctor. Si se le llegó a pagar los importes", confesó Paul Tejeda. "El primer pago se hizo en a través de la avioneta, que fue de S/400.000 en diciembre", agregó.

Asimismo, durante la audiencia reveló que ese primer pago no se pudo realizar inicialmente debido a que fue rechazado por no haber sido sustentado como correspondía. "Este hecho no funcionó porque hubo una falta de coodinación (…) y fueron rechazados por falta de formalidad. Ante esa situación, para atenderle el pago que me pedía Martín Vizcarra, es que acuerdo con él para que Obrainsa tramite un préstamo al consorcio y se giren los fondos directamente de Obrainsa a Vizcarra. Es así que se tramita el primer cheque", puntualizó Paul Tejeda.

Posteriormente, para que el pago sea regularizado interiormente en Obrainsa, fue generado mediante un cheque que salió del Banco Continental y emitido a nombre del conserje de la empresa, quien luego retiró el dinero en efectivo. El cheque, según Paul Tejeda, fue cobrado el 27 de enero de 2014 y el dinero fue entregado al expresidente ese mismo día (o al siguiente), tras recibir una llamada previa de Vizcarra para coordinar la entrega.