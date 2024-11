El exministro de Trabajo, Alejandro Salas, compartió su experiencia con la presidenta Dina Boluarte cuando ambos formaban parte del gabinete del expresidente Pedro Castillo. Según Salas, cuando la mandataria era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, evitaba consumir los mismos alimentos que el resto de los jefes de las carteras ministeriales, dejando entrever una posible desconfianza hacia lo que se le preparaba en Palacio de Gobierno.

"(Dina Boluarte) No comía lo que nosotros comíamos. Ella venía con un táper con ensaladas y no comía", comentó el exministro durante la nueva edición del programa 'Sin guion' y conducido por Rosa María Palacios. "Siempre decía que estaba a dieta, pero pasados 10 minutos veía que yo comía algo y me pedía para probar, para ver cómo estaba la comida", agregó.

Asimismo, Alejandro Salas manifestó que luego se percató de una desconfianza que percibía en Dina Boluarte sobre la comida que servían en Palacio de Gobierno. "Ya después me puse a pensar… ¿Por qué no comía?", cuestionó el extitular de Trabajo. No obstante, cuando Palacios le preguntó si se refería a que la mandataria tenía miedo de un posible 'envenenamiento' por parte del Gobierno de turno, el exministro respondió: "Qué pensaría ella, pues, no lo sé. Qué sé yo, imagínate, pero no comía. Nunca la vi comiendo lo mismo que a nosotros nos servían", puntualizó.

Alejandro Salas sobre Pedro Castillo: "Fue mal guiado"

Durante la misma entrevista, Salas Zegarra fue consultado por Rosa María Palacios sobre la decisión que el expresidente Pedro Castillo tomó el 7 de diciembre de 2022, cuando dio un golpe de Estado al intentar cerrar el Congreso de la República. Al respecto, el exministro dijo que se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando Castillo Terrones daba el mensaje a la Nación.

"Cuando yo veo en el mensaje que se va desarrollando, él dice: 'establecer un régimen de excepción', yo dije 'no'. El régimen de excepción en la Constitución dice que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, y acá para firmar un acta, yo no firmo. En una me di cuenta lo que estaba ya viniéndose y decidí, por supuesto, renunciar automáticamente", expresó Alejandro Salas.

Además, sobre la situación legal del exmandatario Castillo, señaló: "Como ser humano, me da mucha lástima. Ha sido mal llevado, mal guiado. Él era una persona que uno tenía que preocuparse en ser el último que él escuche, para saber que las cosas podían ir medianamente bien. Había que estar pendiente de él, era bien agotador", acotó.