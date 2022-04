Presidente Pedro Castillo acude al Tribunal Constitucional por caso Petroperú

El habeas corpus que presentó el presidente Pedro Castillo en diciembre pasado en el Poder Judicial será revisado ahora por el Tribunal Constitucional (TC) con el objeto de que se dejen sin efecto las diligencias en su contra o relacionados al caso Petroperú que dirige la fiscal anticorrupción Norah Córdova.

Así lo dispuso la Tercera Sala Constitucional de Lima en una resolución que aprueba el pedido de Castillo. “Concedieron el recurso de agravio constitucional presentado (...), y dispusieron elevar los de la materia al Tribunal Constitucional, oficiándose para tal fin con la debida nota de atención”, indica la decisión a la que accedió este diario. La ponente de este hábeas corpus será la magistrada Marianella Ledesma, quien revisará el recurso y sostendrá luego su propuesta para que se acepte o no ante el Pleno. Tras ello, el recurso puede ser declarado procedente o no si cumple determinados requisitos y amerita una evaluación de fondo.

El recurso de Castillo se planteó después de que en diciembre los fiscales adjuntos Luis Medina y Reynaldo Mina, visitaran Palacio de Gobierno para recabar documentos sobre la investigación por la contratación irregular de US$ 74 millones de Petroperú a la empresa HPO, del empresario Samir Abudayeh , por barriles de biodiésel.

En la concertación habrían participado también la lobbista Karelim López y Pedro Castillo. El mandatario argumentaba a través de su abogado Eduardo Pachas que hubo una “actuación parcializada, con sesgo y motivación política” de la fiscal provincial Norah Córdova (por las publicaciones ofensivas en sus redes sociales), así como afectaciones al derecho a la defensa y a la inviolabilidad del domicilio.

No obstante, la postura de Castillo ha sido rechazada en doble instancia en el Poder Judicial, pues en enero pasado, precisamente, el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán destacó que no hay amenaza contra Castillo ni Palacio. Y que el caso que la fiscal Córdova conduce solo “abarca a ciudadanos y exfuncionarios por el delito de colusión y negociación incompatible en el que el presidente Castillo, dada su condición de máxima autoridad, no está comprendido”. Él será investigado por Fiscalía de la Nación cuando termine su mandato.

