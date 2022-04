Conflicto por demandas de transportistas y gremios agrarios se extiende

El acuerdo al que llegaron los ministros y representantes de los transportistas y gremios agrarios en la ciudad de Huancayo el sábado no ha satisfecho las expectativas de sectores de estos gremios.

Ayer, Huancayo aún no volvía a la normalidad después de los actos de vandalismo y saqueos que vivió por parte de pobladores enardecidos. Muy temprano, el Mercado Mayorista N° 1 reabrió sus puertas, aunque hubo quejas por el incremento de los precios de algunos productos. En la capital de Junín se observó tránsito vehicular, algunos comercios atendieron, pero la tradicional feria agropecuaria dominical no se realizó. Mientras que en los alrededores de la ciudad el malestar de los campesinos prosiguió, al considerar que sus reclamos no han sido escuchados. De ahí que procedieron a restringir varios tramos de la vía Huancayo-Jauja.

Lucy Yupanqui, presidenta de la Comunidad Campesina de Huancaní, dijo que están reclamando por el precio de los fertilizantes y por sus propios productos “que no cuestan nada”. Mencionó que hace un año la urea costaba 60 soles y que ahora está a 220 soles el saco.

“Esperamos el jueves al señor presidente, de lo contrario tomaremos medidas más fuertes”, manifestó.

En la comunidad de Muquiyauyo, los campesinos volvieron a colocar piedras y quemar llantas para impedir el tránsito de camiones hacia Jauja. Al igual que en Huancaní, esperan llegar a un acuerdo, pero si este no se da, radicalizarán las medidas.

Se supo que el Frente de Defensa de Agricultores, Campesinos y Nativos Pichanaki Selva Central ha anunciado un paro agrario desde las cero horas del lunes 4 de abril.

El presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Concepción, Luis Meza, reconoció que hay algunos piquetes de huelguistas que no están de acuerdo con la medida que ha tomado la dirigencia regional en la mesa de diálogo del sábado.

Refirió la existencia de bloqueo de vías en Pucará y Sapallanga, así como en Huasahuasi y Tarma. Incluso en Paucará, en Huancavelica. Informó sobre la reunión que se estaba llevando en el Bajo y Alto Tulumayo, donde 54 comunidades iban a decidir si continuaban con el paro agrario.

Arequipa. El desabastecimiento de combustibles genera largas colas en los grifos. Foto: difusión

Paros en el norte y sur

Pese a la tregua entre transportistas y el Gobierno central, algunos gremios de la región Piura expresaron su decisión de participar en el paro convocado para el este 4 y 5 de abril.

La Unión de Gremios Multimodal del Perú (UGTRANM) confirmó su intervención en la protesta, que incluiría no solo a vehículos de carga pesada, sino a los taxis colectivos, motocicletas y mototaxis de Piura, Sullana, Paita y Talara.

El secretario general del Sindicato de Mototaxistas de Sullana, Rafael Curipuma, indicó que acordaron unirse al paro con el propósito de hacer sentir su voz ante el Ejecutivo.

Los comerciantes mayoristas y minoristas de esta región señalaron que lo más probable es que los camiones con verduras, frutas y tubérculos provenientes de Trujillo, Chiclayo y Lima no lleguen a los mercados, lo que generaría el desabastecimiento de estos productos.

En tanto, en el sur, la huelga de camioneros agrava el desabastecimiento de combustibles.

Los grifos de Arequipa que aún cuentan con dotación de combustibles presentan largas filas de carros. Y es que desde que empezó la huelga de camioneros, hace una semana, los camiones cisterna que traen el combustible desde Mollendo (Islay) no han podido pasar. Recién el viernes en la noche lo hicieron algunos vehículos en la primera tregua de media hora que se dio para permitir el reabastecimiento de la ciudad.

Pero los que pasaron no fueron muchos, porque los grifos siguen sin combustible. Ayer hubo dos treguas, en la madrugada y por la tarde.

El presidente de la Federación Regional de Taxistas de Arequipa (Feretaxa), Alexander Cornejo Bolaños, señaló que los reportes de sus agremiados hacen concluir que al menos el 80% de los grifos de Arequipa está sin dotación. En los que sí hay, los vehículos forman colas de hasta 50 carros. El precio del combustible subió un sol más. La gasolina de 90 octanos está sobre los S/ 20.

Esto podría cambiar hoy. La tarde de ayer continuaron las conversaciones entre los dirigentes camioneros, representados por el Gremio Nacional de Transportistas Camioneros (GNTC) y el Consejo de Ministros, encabezado por el premier Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo.

Desde el sábado en la noche se instaló la mesa de trabajo. Ayer siguieron conversando y al mediodía se otorgó un cuarto intermedio.

La cita se retomó a las 5.00 p. m. Al respecto, el presidente del GNTC, Javier Corrales Valencia, aseguró que tras firmar el acta de entendimiento anunciarían a los camioneros de todo el país el levantamiento de la medida.

“Se trata de una tregua de un mes, que es el tiempo que tomarán las mesas de trabajo. Si es que el Gobierno cumple con lo prometido, la medida se levantará definitivamente, pero si no, volveremos a la huelga”, agregó el dirigente.

Jauja. Padres junto al féretro de su hijo, quien cayó al río por huir de bombas lacrimógenas. Foto: difusión

Castillo y transportistas

Temprano, el presidente Pedro Castillo se reunió con dirigentes de gremios de transportistas, a quienes recalcó su compromiso por trabajar para resolver las problemáticas más urgentes que aquejan al país.

El jefe del Estado afirmó que es el primer interesado en que los conflictos del país se solucionen, como por ejemplo el paro de transportistas, que ya lleva en pie siete días consecutivos.

“Es necesario convocar a los actores del Estado para que, producto de este esfuerzo, tanto el Gobierno y ustedes, como dirigentes, dejemos sentadas las bases que se conviertan en normas reivindicativas que beneficien al pueblo”, apuntó.

“Vamos a gobernar junto con ustedes, pero, en la medida que enarbolen una lucha, no se desliguen de nosotros. Vamos a ver de qué manera presentamos algunos proyectos de ley”, dijo.

Llamado. El presidente Pedro Castillo invocó a la población para trabajar juntos por el país. Foto: difusión

“En el tema agrario no tendremos mayor problema”

El ministro de Agricultura, Oscar Zea, manifiesta que salió satisfecho de la reunión del sábado con los dirigentes agrarios y asegura que se superarán los problemas de este sector.

“Con los cafetaleros acordamos la entrega de guano de isla, la reprogramación de deudas agrarias y el otorgamiento de créditos. Para eso tenemos 200 millones”, menciona.

En cuanto a los fertilizantes, indica que el Ejecutivo tiene como meta adquirir 200.000 toneladas a Bolivia. Agrega que el tema de la adquisición de tractores también está encaminada. Asimismo, refiere que modificarán el reglamento de la adquisición de leche.

“Tenemos un paquete de normas y resoluciones en favor del agro en esta declaratoria de emergencia del campo, y estamos echando a andar la segunda reforma agraria”, sostiene.

Entre las normas, indica una referida al fondo nacional del agua, a fin de garantizar este recurso y dar empleo a la población de las partes altas, donde nacen los ríos, en lo que es siembra y cosecha de agua.

“Los que tienen que ganar con estas reuniones son los campesinos, los terceros no tienen espacio ahí”, afirma Oscar Zea.

Al cierre

Acuerdo. Tras un amplio diálogo, los representantes del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada suscribieron un acuerdo y dispusieron levantar su paralización.