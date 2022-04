Piden 36 meses de impedimento de salida para Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y Fray Vásquez

La fiscal de Lavado de Activos, Luz Taquire, solicitó el último viernes al Poder Judicial imponer un impedimento de salida del país contra el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde, Fray Vásquez Castillo, entre otros por el presunto delito de lavado de activos.

Esta investigación de la fiscal Taquire, quien conduce la colaboración eficaz de Karelim López, es independiente a la del caso Puente Tarata III, por la cual se dictó una orden de detención preliminar por 10 días contra Pacheco Castillo, dos sobrinos del presidente Pedro Castillo y otros nueve implicados.

La representante del Ministerio Público también pide que se dicte el impedimento de salida por tres años contra Luis Carlos Pasapera Adrianzén, Segundo Hernán Vargas Pasapera, Nelly Vargas Pasapera, Marco Antonio Pasapera Adrianzén, Héctor Severo Pasapera Adrianzén, George Peter Pasapera Adrianzén, Gilmar Pasapera Adrianzén, Víctor Elfren Valdivia Malpartida, Édgar Vargas Mas y Víctor San Miguel Velásquez.

La audiencia para revisar dicho pedido se llevó a cabo el último viernes a las 11.30 p. m. No obstante, el juez Víctor Alcocer dispuso su reprogramación debido a que los abogados de los investigados alegaron que fueron notificados de manera tardía y que no alcanzaron a leer los folios correspondientes.

“Mi patrocinado se encuentra detenido preliminarmente. No hemos tenido comunicación con él, no hemos podido dialogar sobre esta audiencia, obviamente. Además, realizar audiencias en horas de la noche, con el cansancio humano, es una clara vulneración del debido proceso. Lo mismo señala el Tribunal Constitucional. Ante esta situación —donde no puedo garantizar la defensa de mi patrocinado porque son 1.168 hojas y no he leído siquiera una página— pido la suspensión de la diligencia hasta un plazo razonable”, dijo Karl Borjas, defensa legal del empresario Zamir Villaverde.

De esta manera, el magistrado señaló que el requerimiento será evaluado el lunes 4 de abril a las 3.00 p. m.