Permanencia del ministro de Salud contamina el voto de confianza

El gabinete liderado por Aníbal Torres podría tener un voto de confianza bastante ajustado, principalmente por la permanencia en el cargo del ministro de Salud, Hernán Condori, cuya salida es exigida por legisladores de la oposición.

Esta situación nos remonta al caso del exjefe del gabinete ministerial Salvador del Solar, quien tuvo un escuálido respaldo de tan solo 46 votos.

De momento, el Gobierno tendría un respaldo promedio asegurado de 49 votos. Esto, tomando en cuenta el reparto de ministerios que se hizo entre el partido de gobierno y los grupos aliados. Perú Libre: 32 votos. Perú Democrático: 7 votos. Juntos por el Perú y Somos Perú aportan cada uno con 5 votos.

Consultada sobre el tema, la portavoz de Juntos por el Perú, Ruth Luque, informó que su bancada aún no ha tenido una reunión. Apuntó además que el premier Aníbal Torres ha mencionado que el ministro Hernán Condori está bajo evaluación, por lo cual esperarán las decisiones de los días siguientes.

En cuanto a Somos Perú, José Jerí comentó que este grupo tampoco tuvo una reunión colegiada. “Pero a título personal y como portavoz alterno, pienso que este gabinete pudo haber sido mejor”, expresó.

Puntualmente sobre el ministro de Salud, sostuvo que hay críticas con respecto a su idoneidad. Sin embargo, en su opinión, dependerá de cómo se vaya desempeñando en los días siguientes para tomar una decisión sobre la confianza.

PUEDES VER: Hernán Condori: dirigentes sindicales podrían ocupar cargos de renunciantes del Minsa

Recordó que el ministro Condori ya ha sido invitado a la Comisión de Salud del Congreso. “Las respuestas que dé en esta presentación podrían ser determinantes para ver si obtiene el respaldo”, refirió.

6 bancadas en contra

La postura es totalmente distinta en las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Renovación Popular. Desde estas tiendas políticas sí exigen la salida del ministro de Salud, para que el Gobierno tenga respaldo.

Elvis Vergara, portavoz de Acción Popular, insistió en que el presidente Castillo debe hacer los cambios necesarios y cumplir con lo prometido para tener un verdadero gabinete de ancha base. En su opinión, también se debe aclarar la denuncia surgida contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, y su presunta vinculación con actividades de la minería ilegal.

Rosío Torres, portavoz alterna de APP, recordó que el ministro Condori ni siquiera cumplía el perfil para ser director regional de salud en Junín.

“En APP hemos estado conversando como bancada y hasta este momento la postura de la mayoría es de no darles el voto de confianza, a menos que haya cambios”, explicó.

Enrique Wong, vicepresidente del Congreso y miembro de Podemos Perú, dijo que su bancada recién se reúne este lunes, pero anticipó que ya es unánime la postura para pedir el cambio de Condori. “Han sacado al mejor ministro que tenía el Gobierno (Hernando Cevallos), para poner a alguien que no tiene ni preparación profesional ni capacidad de gestión”, cuestionó.

PUEDES VER: Comisión de Salud cita al ministro Hernán Condori para este martes 15 de febrero

Dijo que si no hay cambios, es posible que haya muchas abstenciones. En esa línea, anticipó que el gabinete, aun si logra tener un respaldo ajustado, no tendrá la legitimidad si no se produce el cambio en Salud.

Miguel Ciccia, de Renovación Popular, coincidió en que el gabinete Torres enfrentará muchas abstenciones si no cambian por lo menos al ministro de Salud. “Debieron haber revisado las hojas de vida. En la bancada no hemos conversado aún, pero difícilmente el voto será por la confianza”, adelantó.

Reacciones

Elvis Vergara, portavoz de Acción Popular

“El presidente Pedro Castillo debe hacer las remociones y cambios necesarios, a fin de garantizar el voto de confianza, y también debe cumplir con el gabinete que ofreció de ancha base”.

Rosío Torres, portavoz alterna de APP

“El ministro Condori ni siquiera pudo acceder al cargo de director regional en Junín. En APP, hasta ahora, la postura de la mayoría es de no dar el voto de confianza, a menos que haya cambios”.

Enrique Wong, congresista de Podemos Perú

“Ya se pronunciaron el Colegio Médico y la Federación Médica, que piden su renuncia. Si lo están desconociendo, el ministro de Salud, Hernán Condori, por dignidad, debería renunciar”.