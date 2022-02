Ruth Luque: “El presidente no está asumiendo la responsabilidad política de sus decisiones”

¿Qué le pareció el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo?

Fue un mensaje donde le faltó autocrítica al presidente y debió ser más firme en el compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer. También poder garantizar que sea un gabinete como el que mencionó en su mensaje a la nación: amplio y democrático, que pueda encauzar las promesas que se han planteado.

Castillo no hizo un mea culpa sobre la designación de Héctor Valer en la PCM; ni siquiera hizo mención alguna de las múltiples denuncias por violencia familiar. Es más, responsabiliza al Congreso por el hecho de que debe renovar el gabinete

El presidente no está asumiendo la responsabilidad política de las decisiones poco oportunas que él está tomando. Es cierto que hay un conjunto de fuerzas políticas que desde el día uno quieren vacarlo, eso no se puede negar. Pero también es cierto que el presidente, frente a cuestionamientos que han salido a raíz de la salida de Mirtha Vásquez y Avelino Guillén, ha evidenciado que necesita ser bastante firme para deslindar de manera oportuna y clara de los temas de corrupción.

Desde el Congreso, al ser conscientes de que no cuentan con los 87 votos para una vacancia, algunas bancadas están instando a Pedro Castillo a renunciar si sigue ahondando la crisis en el Ejecutivo con sus acciones. ¿Se sumarían a este pedido?

El presidente tiene que reorientar y garantizar este gabinete. Si el presidente no lo hace, va a seguir mellando su investidura presidencial y eso le hace un flaco favor a un conjunto de fuerzas políticas que ‘crisis revuelta, vacancia vacancia’. Hay una responsabilidad enorme del presidente, por eso nuestra exhortación para que pueda tomar las decisiones políticas adecuadas. Que estas situaciones de los primeros meses le sirva para presentar un gabinete que enrumbe adecuadamente el Gobierno.

Hay que empezar a resolver los temas de fondo de esta crisis y eso no solo responde a una responsabilidad del presidente, sino también a la de distintas fuerzas, en especial a todos los partidos. Quien crea que no es parte de la crisis, desde mi punto de vista, se equivoca. Creo que el Congreso es parte de esta crisis. Un Congreso que está absolutamente desprestigiado y deslegitimado tampoco contribuye a resolver este tema. Hay que actuar con mucha responsabilidad política.

¿Esta última crisis fue el punto de quiebre entre Juntos por el Perú y el Gobierno?

En la bancada somos cuatro integrantes del Nuevo Perú y el congresista Roberto Sánchez (presidente de Juntos por el Perú). Nosotros, como Nuevo Perú, decidimos participar (en el Gobierno) bajo la base de una agenda programática. Hubiera sido sencillo ponernos de costado, pero nuestra decisión fue hacerlo en base a esta agenda y hacerlo puede tener también costos políticos.

Consideramos que es el Gobierno que ha expresado una amplia mayoría y que se enfrentó en una abierta polarización. Hoy, a raíz de las declaraciones de Keiko Fujimori, queda claro que ella sigue en su modo vacancia. Habla de democracia, pero se olvida (…) que ha sido parte de la crisis todo este tiempo. No tiene ninguna autoridad moral para decirnos qué es democracia o institucionalidad con el país.

¿Se ha roto definitivamente esta alianza entre el Nuevo Perú y el Gobierno?

Tenemos una nueva comisión política nacional; ellos están evaluando. Hay un nuevo secretario general (Enver León) y una presidenta (Anahí Durand), y ellos son quienes están haciendo el balance político. Sobre este punto no se ha evaluado al respecto. Sí ha habido un proceso de diálogo a raíz de este tercer gabinete, que de manera clara hemos expresado la necesidad de una reorientación profunda para asegurar que sea un Gobierno que pueda evidenciar todo lo que ha venido señalando.

¿La salida de Pedro Francke y Anahí Durand, militantes de Nuevo Perú, del Consejo de Ministros influyó en la reciente posición de la agrupación?

Nuestra presencia ha sido bajo la agenda programática. Creo que mis compañeros Pedro Francke y Anahí Durand han tenido un rol importante, han impulsado reformas fundamentales (presupuestas, tributaria y social). Nuestra presencia, digamos, ha fortalecido en medio de todas las crisis. Por mi parte, yo he mantenido una posición crítica, como con el tema del ministro del Interior (Barranzuela), lo mismo con investigaciones a unos asesores en el despacho.

Nuestro nivel de crítica no ha obedecido a una presencia —o no— de personas (en el gabinete). La crisis que vivimos no es producto del señor Castillo, sino que nos arrastra muchos años. Plantear como única salida la vacancia o la renuncia, creyendo que con eso se va a solucionar el problema, no la compartimos. Creemos más bien que hay que garantizar que este sea un Gobierno que cumpla su mandato.

Enver León, actual secretario de Nuevo Perú, se ha reunido este domingo desde las 7.00 a. m. hasta las 11.00 a. m. con Pedro Castillo en Palacio ¿Conoce qué temas se trataron en este encuentro?

No tengo ninguna información sobre esta reunión. Imagino que el secretario general agendará una reunión con la bancada para conocer cuáles son los alcances de la reunión.

Uno de los voceados para asumir el premierato es su colega de bancada Roberto Sánchez. ¿Estarían conformes con este nombramiento?

Mi posición va a pasar por una decisión colectiva, en este caso por la dirección política nacional. Lo único que podría decir es que mi colega Roberto Sánchez ha realizado una labor importante en la cartera de Comercio Exterior y Turismo.

En todo caso, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo premier?

Nuestra evaluación no personifica el gabinete, (que debe ser) un equipo de personas que deben estar comprometidas y superar un poco las tensiones que han significado estos primeros seis meses, que tengan un compromiso tajante de cualquier indicio de corrupción, garantizar un nivel de transparencia y avance en los principales temas que se han impulsado, y evidentemente que tengan la trayectoria y solvencia.

¿El Nuevo Perú se ha ‘quemado’ políticamente al participar en el Gobierno de Pedro Castillo?

Tomar ese camino (participar en el Gobierno) significa también asumir costos políticos y los asumimos. (…) Nosotros aspiramos a que este Gobierno le vaya bien y que pueda responder la alta expectativa que ha generado. El señor Castillo ha sido elegido con el voto de los sectores más pobres del país, ello en un contexto donde fuerzas del fujimorismo han negado el voto popular. Incluso su candidata sigue en modo de negación. Particularmente, no me arrepiento de haber votado frente al fujimorismo. Eso me queda claro luego de las declaraciones de ayer.

No nos vamos a sumar el coro de la vacancia ni de la renuncia. Hay que respetar los cauces institucionales y esperamos que ojalá haya una reflexión de las fuerzas políticas para entender que —si bien es cierto que esta crisis tiene cierto nivel de responsabilidad del señor Castillo— hay una crisis más profunda.