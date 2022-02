Pedro Castillo: “He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial”

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció este viernes a través de una mensaje a la Nación que ha tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial, luego de que tanto diversos políticos como integrantes de la sociedad civil rechazaron la designación de Héctor Valer como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“ He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial. Estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar y de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día”, expresó.

Asimismo, Castillo Terrones manifestó que el Congreso de la República rechazó el pedido de Héctor Valer de exponer la política general de gobierno.

“El presidente del Consejo de Ministros solicitó el día de hoy al Congreso de la República exponer la política general del gobierno con la inmediatez que amerita, pues el país no puede esperar más la solución de sus demandas. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido , un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. ”

Finalmente, el jefe de Estado instó al Congreso a priorizar los proyectos de ley presentados, entre los cuales se incluye la regulación de la figura de vacancia y cuestión de confianza.

“ Invoco al Congreso de la República a priorizar los más de 20 proyectos que tienen en su Mesa Directiva , que durante los últimos meses hemos remitivo desde el Ejecutivo. Entre ellos referidos a la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnologóa e Investigación, el conjunto de proyectos anticorrupción, y el proyecto que regula adecuadamente la vacancia y la cuestión de confianza”, culminó.

Políticos piden renuncia de Héctor Valer a la PCM

Algunos ministros que conforman actualmente el gabinete liderado por Héctor Valer solicitaron la salida del primer ministro . El titular de Mincetur, Roberto Sánchez, le pidió a Valer “dar un paso al costado” como encargado de la PCM.

“Violencia familiar, grave problema que debemos erradicar, afecta a agresores y víctimas, ambos requieren un proceso serio de atención y rehabilitación psicosocial y espiritual. Amigo, Héctor Valer, es necesario que de usted un paso al costado en la PCM ”, escribió en Twitter.

Por otro lado, durante una entrevista para Epicentro TV, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, señaló que si Valer no puede esclarecer las denuncias hechas por su hija y esposa, entonces no se le daría la confianza. “ Acá nadie va a avalar la violencia venga de quien venga , eso es un tema clarísimo dentro del gabinete. El Congreso tiene toda la prerrogativa para no darnos el voto de confianza”, aseveró.

Héctor Valer brindó una conferencia de prensa para explicar las denuncias en su contra por violencia familiar. Foto: PCM