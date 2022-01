Aníbal Torres: “Hay un sector de la derecha que no puede superar que haya perdido las elecciones”

El ministro de Justicia Aníbal Torres se pronunció sobre las constantes confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha habido en los cinco primeros meses de gestión del presidente Pedro Castillo y del Congreso de la República. El funcionario de Estado aclaró que los intentos de vacancia por parte del Parlamento se debe a que un sector de la derecha no tolera haber perdido en las últimas elecciones presidenciales.

“ Esos enfrentamientos no benefician al país, sino solamente lo perjudican. Lo que pasa es que hay un sector de la población que es la ultraderecha y un sector de la derecha que no pueden superar el hecho de que hayan perdido las elecciones y ellos desde un inicio están buscando el golpe de Estado a través de la vacancia”, manifestó el jefe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en diálogo con TV Perú.

En ese sentido, Torres Vásquez recordó que desde el Ejecutivo se presentó un proyecto de ley que buscaba reformar la figura de la vacancia presidencial y la cuestión de confianza para lograr un equilibrio de poderes y generar gobernabilidad.

“Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para superar este problema, prácticamente eliminando la vacancia por incapacidad moral porque es un hecho sumamente subjetivo donde puede entrar de todo y superando la cuestión de confianza. Ese proyecto de ley está en el Congreso, pero el Congreso no lo trata, ese sector (derecha) no quiere dialogar ”, explicó el ministro.

Errores del Gobierno

En otro momento, Aníbal Torres se refirió a los errores que se han cometido desde la gestión de Castillo Terrones y aceptó que uno de los más relevantes fue la poca comunicación con los medios de prensa.