Fujimorismo promueve el caos y genera inestabilidad

Después de fracasar en su intento de conseguir la anulación de los resultados de la segunda vuelta presidencial con el pretexto de un falso fraude electoral, diversos grupos de ultraderecha de inspiración fujimorista han emprendido simultáneamente acciones de desestabilización social y de violencia contra políticos que se les oponen, como preludio a la marcha convocada para el 27 de noviembre con el propósito de reclamar la vacancia del presidente Pedro Castillo.

El miércoles, por ejemplo, Panamericana TV difundió un video donde se capta a Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, durante una reunión con los gremios de transportistas. A ella se la escucha incitándolos a que bloqueen los peajes a modo de protesta y “originar el caos de la historia”.

“Imagínense que con todos los buses y transportes se paren en los peajes y simplemente no pasen, y se genera todo un caos vehicular. ¡Sería una protesta grandísima! Lo hago como propuesta, ojalá que lo puedan tomar”, dijo la parlamentaria.

Asimismo, la fujimorista les propuso a los transportistas que usaran sus propios vehículos para bloquear carreteras y peajes. “Imaginen que ustedes paralicen de esa manera. No en una marcha, sino con sus propios vehículos, en los peajes, sin avanzar y empezar a tocar el claxon, una cosa así. Pero el transportista, con su transporte, debería estar parado en los peajes y originar el caos de la historia”, señaló Moyano en el encuentro.

Consigna. Panamericana TV difundió un video donde se oye a Moyano dar instrucciones a transportistas para que, como apoyo a la vacancia, generen un inusual embotellamiento. Foto: captura Panamericana TV

PUEDES VER: La Resistencia y las agresiones cometidas contra diversas figuras de la política

Dichas declaraciones causaron indignación en varios parlamentarios. Juan Burgos, de Avanza País, mostró su desaprobación. “No se puede apoyar los actos violentistas que van a atentar contra el Estado, como la destrucción y el bloqueo de carreteras”, dijo.

Silvana Robles, de Perú libre, fue más dura. “Martha Moyano, la aplicada operadora fujimontesinista, fue captada fomentando el caos delictivo en nombre de la ‘protesta’ de las mafias del transporte. El golpismo fascista y corrupto no pasará”, dijo Robles en un tuit.

Como sea, llamó la atención que ayer la exlegisladora fujimorista Karla Schaefer publicara un tuit con un video donde se veía precisamente una inusual congestión vehicular. “Anarquía total. Vacancia ya”, escribió además.

Todo esto justo cuando el proceso judicial a Keiko Fujimori entra a una etapa decisiva.

Indicio. Tuit de exlegisladora de FP celebrando el desorden. Foto: Twitter

PUEDES VER: Lescano afirma que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga deben responder por grupos como La Resistencia

Golpe en marcha

Coincidentemente, luego de que la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori anunciara que su bancada respaldaría la vacancia presidencial, y de que el también exaspirante presidencial Rafael López Aliaga informara que se sumará a la “gran marcha por la vacancia”, agrupaciones violentistas como La Resistencia, Los Combatientes y Los Insurgentes desataron una escalada de ataques.

El miércoles incursionaron primero en la vivienda del empresario y presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña; luego en la del excongresista de AP Yonhy Lescano, y después en la librería Crisol, en San Isidro, durante la presentación del libro del exlegislador del Partido Morado Daniel Olivares.

En cuanto a Acuña, el legislador de APP Eduardo Salhuana denunció una violenta hostilización contra el empresario y excandidato presidencial porque supuestamente había declarado que su partido no apoyaría la vacancia presidencial. Ante ello, demandó que el Ministerio Público actúe ante las notorias y sucesivas agresiones de los colectivos ultraderechistas de inspiración fujimorista.

Hostigamiento. Hordas vinculadas a Fuerza Popular han atacado casas de Acuña y Lescano. Foto: Gerardo Marín/ La República

En ese contexto, y ante la condena pública a la agresión, ayer el Ministerio Público comunicó que el titular de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, Óscar Quevedo Salaverry, se hará cargo del caso de la agresión a Yonhy Lescano. Con este incidente, ya suman tres las indagaciones seguidas a las agrupaciones ultraderechistas.

*El tercer despacho provincial penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña y Rímac indaga a la organización La Resistencia y otros por la violencia desatada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

*El tercer despacho provincial penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco indaga la hostilización que recibió el expresidente Francisco Sagasti durante la presentación de su libro testimonial.

*Y el segundo despacho provincial penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince investiga a La Resistencia, su cabecilla Juan Muñico Gonzales y otros por acoso contra el abogado del Instituto de Defensa legal (IDL) Carlos Rivera Paz. Sin embargo, el Ministerio Público aún no anuncia si alguna fiscalía emprenderá la indagación de los grupos de exmilitares que se han sumado a las movilizaciones de hostilización y amedrentamiento, en respaldo a la exigencia de la vacancia presidencial.

Como ha reportado La República el último domingo, este tipo de colectivos de exefectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han aumentado en número, en actividad y en agresividad. Entre ellos se encuentran Arica No se Rinde, Zarumilla Fuerza Azul, Legión Patriotas del Perú, Brigada Angamos, Colectivo Patriótico Hijos de Grau y la Legión Cívica Militar Pedro Ruiz Gallo.

Los grupos ultraderechistas como La Resistencia y de exmilitares como la Legión Patriotas del Perú actúan de forma muy similar si no simultánea. El líder de La Resistencia, Juan Muñico, advirtió que tomaría represalias contra el reportero de la revista Hildebrandt en sus trece Hernán Floríndez; y el dirigente de la Legión Patriotas del Perú, el coronel EP (r) Luis Mendoza Willis, se expresó de igual forma en agravio de los reporteros de La República Abel Cárdenas y Piero Espíritu. En ambos casos, las amenazas surgieron luego de que los periodistas publicaran reportajes sobre los grupos radicales de civiles y de exmilitares que apoyan violentamente la vacancia presidencial.

Rechazo unánime

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresaron su rechazo a los amedrentamientos y hostilizaciones hacia los reporteros que investigan a las violentas organizaciones de ultraderecha ligadas al fujimorismo y solicitaron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y a los ministros de Justicia, Aníbal Torres, y del Interior, Avelino Guillén, que actúen para detener la ola de amenazas que perturban el ejercicio profesional periodístico.

Los abogados Julio Arbizu y Carlos Rivera recomendaron cómo el Ministerio Público debería investigar a los colectivos agresivos. “Sería mucho más conveniente que la Fiscalía acumule las investigaciones a los diferentes actos delictivos de este grupo, y emprenda una sola investigación rigurosa sobre los modos de actuación en grupo y de cada uno de sus integrantes porque son conductas que se repiten”, arguyó Arbizu.

“(La Fiscalía tiene) una malísima estrategia. Hay diferentes casos contra Francisco Sagasti, Avelino Guillén, los ataques al jefe de la ONPE, al presidente del JNE y ahora a Yonhy Lescano. A mí lo que me demuestra es que hay un actuar sistemático que ha ido escalando con métodos de violencia, que se demuestra en el caso de Sagasti con la utilización de petardos, eso no se había dado. Ya no solo tenemos un grupo organizado, sino que están decidiendo tomar un camino violento en cuanto a los ataques y por eso considero que lo que mejor corresponde ahora es no que existan 7, 8 o 10 investigaciones en diferentes fiscalías de Lima, sino lo que corresponde es que una fiscalía provincial, no distrital, asuma esta investigación y sume el conjunto de hechos”, indicó Carlos Rivera.

Infografía - La República

Castillo invoca a dejar de lado la “confrontación inútil”

En una actividad oficial en Castrovirreyna, Huancavelica, el presidente Pedro Castillo hizo un llamado al consenso y pidió apoyar el retorno a la presencialidad de los estudiantes.

“Sentémonos a conversar, dejémonos de la confrontación inútil que le hace mucho daño al país, a nuestros maestros y a nuestros niños, de quienes estamos esperando la presencialidad. Se aprende en este mejor escenario”, señaló.

En otro momento, Castillo anunció que comenzará a fiscalizar personalmente la labor de gobernadores regionales y alcaldes para ver si usan correctamente el presupuesto que se les asigna.

“He tomado la decisión de visitar improvisadamente cualquier pueblo del país para ver si nuestros alcaldes o gobernadores están invirtiendo el dinero, si se están haciendo las obras”, apuntó.

Datos

En reserva. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) ha emprendido una investigación de las agrupaciones violentistas de ultraderecha.

Avance. El nuevo ministro Avelino Guillén ha requerido un adelanto al respecto.