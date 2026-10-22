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Deportes

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los enfrentamientos de la Europa League, Copa Libertadores y demás torneos sudamericanos.

Flamengo, AC Milan y Juventus juegan hoy en sus repectivos torneos. Foto: Brasileirao/Serie A/composición LR
Flamengo, AC Milan y Juventus juegan hoy en sus repectivos torneos. Foto: Brasileirao/Serie A/composición LR
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Los partidos del jueves 22 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Europa League y de los campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Juventus vs Stade Rennais, Bournemouth contra AC Milan y Flamengo ante Estudiantes de La Plata. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este jueves continúa la jornada en la Europa League. Entre otros encuentros destacados del día están: Besiktas vs Crystal Palace, Celtic vs Celta de Vigo y Hoffenheim vs Lyon. De igual forma, habrá acción en la Copa Libertadores Femenina con la última fecha de la fase de grupos.

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Partidos de la Europa League HOY

  • Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Dinamo Zagreb vs Nijmegen
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Ferencvaros vs Torreense
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Juventus vs Stade Rennais
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lech Poznan vs Sunderland
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • OFI Creta vs Bayer Leverkusen
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Royale Union SG vs H. Beer Sheva
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Sturm Graz vs Marsella
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Besiktas vs Crystal Palace
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bournemouth vs AC Milan
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Celje vs Salzburgo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Celtic vs Celta de Vigo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Hoffenheim vs Lyon
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Jagiellonia vs Anderlecht
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lilleström vs Real Sociedad
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Olympiacos vs Sparta Praga
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Omonia vs Benfica
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Plzen vs Levski
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Flamengo vs Estudiantes de La Plata
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Always Ready vs The Strongest
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Atlético Nacional vs Deportivo Pasto
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Copa Libertadores Femenina HOY

  • Libertad vs Nacional
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores
  • Universidad de Chile vs Deportivo Cali
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores
  • LDU Quito vs Bolívar
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores
  • Olimpia vs Cruzeiro
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: YouTube Conmebol Libertadores

Partidos de la Copa de Venezuela HOY

  • Metropolitanos vs Anzoátegui FC
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: YouTube FUTVE
  • Universidad Central vs Atlético Barinas
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: YouTube FUTVE

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