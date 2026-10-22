Partidos de hoy, jueves 22 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los enfrentamientos de la Europa League, Copa Libertadores y demás torneos sudamericanos.
Los partidos del jueves 22 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Europa League y de los campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Juventus vs Stade Rennais, Bournemouth contra AC Milan y Flamengo ante Estudiantes de La Plata. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este jueves continúa la jornada en la Europa League. Entre otros encuentros destacados del día están: Besiktas vs Crystal Palace, Celtic vs Celta de Vigo y Hoffenheim vs Lyon. De igual forma, habrá acción en la Copa Libertadores Femenina con la última fecha de la fase de grupos.
Partidos de la Europa League HOY
- Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Dinamo Zagreb vs Nijmegen
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Ferencvaros vs Torreense
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Juventus vs Stade Rennais
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Lech Poznan vs Sunderland
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- OFI Creta vs Bayer Leverkusen
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Royale Union SG vs H. Beer Sheva
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Sturm Graz vs Marsella
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Besiktas vs Crystal Palace
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Bournemouth vs AC Milan
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Celje vs Salzburgo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Celtic vs Celta de Vigo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Hoffenheim vs Lyon
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Jagiellonia vs Anderlecht
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lilleström vs Real Sociedad
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Olympiacos vs Sparta Praga
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Omonia vs Benfica
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Plzen vs Levski
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Flamengo vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Always Ready vs The Strongest
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Atlético Nacional vs Deportivo Pasto
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Copa Libertadores Femenina HOY
- Libertad vs Nacional
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
- Universidad de Chile vs Deportivo Cali
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
- LDU Quito vs Bolívar
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
- Olimpia vs Cruzeiro
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: YouTube Conmebol Libertadores
Partidos de la Copa de Venezuela HOY
- Metropolitanos vs Anzoátegui FC
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: YouTube FUTVE
- Universidad Central vs Atlético Barinas
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: YouTube FUTVE