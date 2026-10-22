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Andrea San Martín lanza tajante mensaje en medio de su detención por presunta agresión a su hija: “Mi conciencia está tranquila”

Andrea San Martín se pronunció durante su traslado a Medicina Legal y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para explicar lo ocurrido.

Andrea San Martín lanza tajante mensaje
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Andrea San Martín habló por primera vez ante las cámaras luego de ser detenida por una denuncia de presunta violencia física y psicológica contra su hija menor. La influencer fue abordada por periodistas durante las diligencias policiales realizadas este jueves 22 de octubre y aseguró que se encuentra tranquila frente a las acusaciones. Además, adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa para contar su versión de los hechos.

La denuncia fue presentada por su expareja Juan Víctor Sánchez en la comisaría de Santa Felicia, ubicada en La Molina. Tras acudir voluntariamente a la dependencia policial para brindar su descargo, San Martín quedó detenida por presunta flagrancia y posteriormente fue trasladada a Medicina Legal II de Lima Este.

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Andrea San Martín es detenida y se la llevan enmarrocada: Juan Víctor, padre de su segunda hija, la denunció por presunta agresión a la menor

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Andrea San Martín asegura tener la conciencia tranquila tras denuncia de Juan Víctor

Durante su traslado para cumplir con las evaluaciones correspondientes, la exchica reality evitó pronunciarse sobre los detalles de la denuncia. Sin embargo, aseguró que responderá a los cuestionamientos una vez que terminen los procedimientos dispuestos por las autoridades.

“Escuchen, no puedo responder nada. Voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró ante los reporteros del programa Arriba mi gente.

Posteriormente, cuando una periodista le preguntó si se encontraba tranquila frente a las acusaciones, respondió de manera contundente: “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”.

San Martín también reiteró su intención de explicar públicamente lo sucedido. “Voy a hacer una conferencia de prensa para explicarles todo, ahorita por tiempos no puedo”, manifestó antes de continuar con las diligencias.

¿Por qué fue detenida Andrea San Martín?

El procedimiento policial se inició a raíz de una denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez, quien comunicó a las autoridades un presunto episodio de violencia contra la hija que tiene con la influencer.

Según el documento policial difundido por 'Arriba mi gente', el caso fue registrado como una presunta infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, relacionada con violencia física y psicológica en el entorno familiar.

De acuerdo con la versión inicial proporcionada por San Martín, el incidente habría surgido por una discusión relacionada con la alimentación de la menor, quien supuestamente quería consumir golosinas después de negarse a comer los alimentos que le habían servido.

Esta explicación deberá ser contrastada con las declaraciones y pruebas recopiladas durante la investigación.

Andrea San Martín fue trasladada a una comisaría de Miraflores

Luego de permanecer en la dependencia policial de La Molina, la influencer fue conducida, acompañada por su abogado Wilmer Arica, a Medicina Legal II de Lima Este. Las cámaras de televisión registraron su llegada esposada al establecimiento.

Una vez concluidas las evaluaciones, fue trasladada a una comisaría de Miraflores, donde permaneció durante el resto de la madrugada, según los reportes televisivos.

Mientras tanto, las autoridades deberán analizar los testimonios y resultados médico-legales para esclarecer las circunstancias de la denuncia y establecer las medidas correspondientes para proteger a la menor.

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