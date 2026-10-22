Transparencia pide reglas claras entre Senado y Diputados tras la aprobación de las facultades al Ejecutivo

Transparencia pide reglas claras entre Senado y Diputados tras la aprobación de las facultades al Ejecutivo Foto: composición LR

Transparencia pidió al Congreso aclarar las competencias de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, luego de que el Pleno del Senado aprobara la proposición legislativa que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo. En un comunicado la organización sostuvo que esa aprobación "evidencia la necesidad de contar con reglas más claras".

"La bicameralidad debe contribuir a mejorar la calidad de las leyes y fortalecer la deliberación democrática", señaló la organización en el pronunciamiento.

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Comunicado de Transparencia

Transparencia formuló tres exhortaciones. La primera es "precisar el alcance de las competencias de cada cámara y los criterios para determinar cuándo una modificación es complementaria, incorpora materias distintas o desnaturaliza la propuesta original".

La segunda plantea "que se defina con claridad cómo se resuelven las discrepancias entre ambas cámaras, buscando un equilibrio que evite que una prevalezca sobre la otra debido a vacíos o ambigüedades normativas".

La tercera exhorta "a ambas cámaras a sustentar públicamente sus decisiones en materia de procedimiento, de modo que la ciudadanía pueda conocer los fundamentos con los que se aplican las reglas".

El Senado aprobó la delegación de facultades con 27 materias

El Pleno del Senado aprobó el texto de la Comisión de Constitución con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El dictamen autoriza al Gobierno de Keiko Fujimori a legislar sobre el Fenómeno del Niño y la inseguridad en 27 materias, siete más que las 20 del texto de Diputados.

Votaron a favor Fuerza Popular, Renovación Popular y parte de la bancada de Obras (Daniel Barragán, Roger Astucuri y Walter Gago), mientras que Juana Ticona votó en contra. La presidenta tiene 15 días para firmar y publicar la norma.

Juntos por el Perú y Ahora Nación rechazaron el texto con todos sus integrantes. El Partido del Buen Gobierno se abstuvo con cinco senadores (Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute), pero Jorge Gavidia y Juver Flores votaron a favor.

Figallo explicó que la abstención responde al respeto a la Cámara de Diputados, y advirtió de "un problema grave para las leyes y para el país" si el Senado puede modificarlo todo. Dijo que el voto distinto de Gavidia y Flores se verá internamente y negó que haya un fraccionamiento.

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, sostuvo que los puntos añadidos debieron tramitarse como proyectos de ley, y dijo que votó en contra por coherencia con lo que planteó en la Comisión de Constitución.

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, afirmó que sin respeto al fuero de la cámara de origen no hay respaldo ni acuerdo alguno. Ambos cuestionaron cómo queda la relación entre las dos cámaras, el mismo punto que Transparencia pidió precisar en su comunicado.